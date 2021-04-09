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Türkiye, uzaktan çalışmaya en az istekli ülkeler arasında

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Türkiye, uzaktan çalışmaya en az istekli ülkeler arasında
Türkiye, uzaktan çalışmaya en az istekli ülkeler arasında

Epson, 26 ülkede 4 binden fazla çalışanla yürüttüğü Sürdürülebilir Çalışma Ortamı Endeksi Raporu’nu açıkladı.  Salgın sonrasında Hollanda, İspanya, Belçika ve Almanya en yüksek uzaktan çalışma tercihine sahip ülkeler olarak sıralanırken Türkiye yüzde 22 ile en az istekli ülke oldu.

Epson yeni Sürdürülebilirlik Endeksi Raporu’nu açıkladı. Rapora göre Türkiye, yüzde 73 ile şirketlerin sürdürülebilirlik için yeşil teknoloji kullanması gerektiğine en çok inanan ülke çıktı. Salgın döneminde Hollanda, İspanya, Belçika ve Almanya en yüksek uzaktan çalışma tercihine sahip ülkeler olarak sıralanırken Türkiye, yüzde 22 ile en az istekli ülke oldu.

Epson, söz konusu rapor için B2B International araştırma şirketi ile birlikte çalışarak, 26 ülkede1 4.000’den fazla çalışanı araştırdı. Epson Sürdürülebilir Çalışma Ortamı Endeksi 2021 Raporu’nun öne çıkan sonuçları ise şöyle oldu: 

Salgın sonrası uzaktan çalışma istemiyorlar

Rapora göre Covid-19 salgını sonrasında uzaktan çalışma tercihleri dünyada artıyor. En istekli olan ülkeler Hollanda (Yüzde 37), İspanya (Yüzde 35) ve Belçika (Yüzde 34) olurken en az istekli ülkelerin başında yüzde 22 ile Türkiye geliyor. 

Şirketlerin sürdürülebilirliği iyileştirmek için yeşil teknoloji kullanması gerektiğine inanan ülkelerin başında ise yüzde 73 ile Türkiye var. Rapora göre tüm katılımcıların yüzde 65’i salgın sonrasında sürdürülebilirliğin daha önemli olacağını düşünüyor. 

İşverenlerin yeşil teknolojilerin genel olarak sürdürülebilirliklerini iyileştireceğine olan inancı yüzde 41 çıktı. Çalışanlarda ise bu oran yüzde 83’ü buluyor.

Rapora göre salgın sonrasında cihaz kullanımında değişiklik görülme olasılığı en yüksek ülkeler Ortadoğu, İspanya ve Türkiye oldu. Çalışanların yüzde 16’sı işte daha fazla temassız ve akıllı teknoloji görmek istediğini söyledi. 

Tüm katılımcıların verdiği cevaplara göre çalışanlar yüzde 28 ile uzaktan çalışmayı benimseme konusunda işverenlerine göre (yüzde 12) iki kat daha istekli.  Hem ofisten çalışanlar hem de evden çalışanlar, çevre faktörlerinin, kendi kullanımları için sağlanan ürünlerde önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 70’i, evden çalışma teknolojilerinin uzun ömürlü, enerji verimliliğine sahip veya israfı azaltıyor olması gerektiğini öne sürüyor. 

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