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Türkiye'de 5 STK Philips'in küçük ev aletlerini satın almak için birleşti, devlet projeyi destekliyor

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Türkiye'de 5 STK Philips'in küçük ev aletlerini satın almak için birleşti, devlet projeyi destekliyor
Türkiye'de 5 STK Philips'in küçük ev aletlerini satın almak için birleşti, devlet projeyi destekliyor

Philips'in küçük ev aletleri bölümünü satın almak için Türkiye'deki beş büyük sivil toplum kuruluşunun (STK) güç birliğine gittiği, projenin devlettarafından da desteklendiği belirtildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; DEİK, TİM, TOBB, MÜSİAD ve TÜSİAD başkanları Philips'in ev aletleri markasını almak için güç birliği yaptı.

Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, konunun hem Hazine ve Maliye Bakanlığı, hem de Ticaret Bakanlığı tarafından da destek gördüğünü söyledi.

Murat Kolbaşı Bloomberg HT'ye, "Bugün Türk firmaları, tüm STK'lar kamu, özel sektör bir araya gelerek dünyada önemli bir pazar payı olan, her sektördeki satılık olan markaları alabilirse, ayrı bir yapı kurarak Türkiye'nin ihracatı için artı bir hale getirirse büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Amsterdam merkezli Philips şirketi, 2,3 milyar euro ciroya sahip küçük ev aletleri bölümünü satışa çıkardıklarını ve 12-18 ay içinde bu sürecin tamamlanmasını planladıklarını duyurmuştu.

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