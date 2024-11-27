Türkiye'de 6 aylık pasaport harcı 2 bin 359 TL'ye yükseldi

Türkiye'de 2025 yılı için ehliyet, pasaport harcı, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücreti zamlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranı ile birlikte pasaport harcı da artış gösterdi. Pasaport harçları, 6 aya kadar olanlar için 2 bin 359 TL'ye

Türkiye’de yeniden değerleme oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile trafik cezaları, ehliyet harcı, araç muayene ücreti, pasaport harcı, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI'NIN DÜŞÜRME YA DA ARTIRMA YETKİSİ VAR

Cumhurbaşkanı, vergi ve harçları yüzde 50 düşürme ya da artırma yetkisine sahip. Motorlu taşıtlar vergisinde yetki oranı indirim için yüzde 80, artırım için yüzde 50. Ancak ceza artış oranlarında bir değişikliğe gidilemiyor.

Trafik cezaları, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, bu orandan zamlanacak. İşte, 2025 ehliyet ve pasaport haçlarında son durum...

2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

2025'TE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

2024 en düşük MTV - 3.359 TL

2025 en düşük MTV - 4.834 TL

2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.

2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230

2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL

2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

- 6 aya kadar: 2.359 TL (Eski tutar: 1.639 TL)

- 1 yıl: 3.448 TL (Eski tutar: 2.396 TL)

- 2 yıl: 5.631 TL (Eski tutar: 3.912 TL)

- 3 yıl: 8.000 TL (Eski tutar: 5.558 TL)

- 3 yıldan fazla: 11.274 TL (Eski tutar: 7.833 TL)

2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Araç muayene ücreti 1.821 TL'den 2.621 TL'ye yükseldi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719,7 TL'ye yükseldi.