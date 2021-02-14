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Türkiye'de Restoran ve kafeler için ‘ödül formülü’

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Restoran ve kafeler için ‘ödül formülü’: Vakaların azaldığı yerlerde açılabilecek
Türkiye'de Restoran ve kafeler için ‘ödül formülü’

TC Sağlık Bakanlığı vaka sayılarının azaldığı illerde ‘ödül‘ olarak tedbirlerin gevşetilerek kafe ve restoranların açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan kafe ve restoran sahipleri sık sık sektörün zor durumda olduğunu dile getirmişti.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre daha az vaka görülen il ve ilçelerde kısıtlamaların bir kısmı kaldırılabilecek. İlk olarak hedef restoran ve kafelerin açılması.

İl hıfzıssıhha kurullarının vereceği kararlarla tedbirler gevşetilerek kurallara uyan vatandaşların ödüllendirilmesi amaçlanıyor, böylece diğer illere de tedbirlere uyum konusunda teşvik olması bekleniyor.

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