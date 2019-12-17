“Türkiye’den 2019’da Kıbrıs’a 261 göçmen geçti”

Die Welt gazetesinin AB Komisyonu’nun gizli raporuna dayandırdığı haberinde, 2019 yılında Türkiye’den AB’ye giden kişi sayısının 70.002 olduğu ve bu kişilerin 261’inin Kıbrıs’a gittiği iddia edildi.

Almanya basınından Die Welt gazetesinde yer alan ve AB Komisyonu’nun gizli raporuna dayandırılan haberde, 2019 yılında Türkiye’den AB’ye giden kişi sayısının 70.002 olduğu ve bu kişilerin 67.741’i Yunanistan, 197’si Bulgaristan, 1.803’ü İtalya, 261’i Kıbrıs’a gittiği iddia edildi.

YÜZDE 46 ARTTI

2019 yılının Ocak ayından Aralık ortasına kadar olan dönemde, Türkiye’den AB ülkelerine geçen kaçak göçmen sayısının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 46’lık artış gösterdiği ve Yunan adalarından bulunan kaçak göçmen sayısının tarihte ilk kez 40 bini aştığı iddia edildi.

Burada bulunan göçmenlerin çoğunluğunun Suriye ve Afgan kökenli olduğu belirtildi.

GÖÇMENLER ADİL DAĞITILMALI

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün ZDF televizyonunda katılığı bir programda göçmenlerin adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini ve Almanya’nın kabul edilen göçmen sayısına göre dünya ülkeleri arasında beşinci sırada yer aldığını ifade etti.

“Dünya ülkelerinin sadece yüzde 20’si onları kabul etmeye hazır” diyen Maas, gelişmiş ülkelerin göçmen sorunu için daha fazla çaba harcaması gerektiğini vurguladı.