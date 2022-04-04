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Tüysüz doğdu, bebek gibi bakılıyor

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Mersin’de hayvancılıkla uğraşan Tosun ailesinin keçilerinden biri ikiz doğum yaptı, dünyaya gelen oğlaklardan biri ölürken, diğerinin tamamen tüysüz olması şaşkınlığa neden oldu.
Tüysüz doğdu, bebek gibi bakılıyor

Mersin’de hayvancılıkla uğraşan Tosun ailesinin keçilerinden biri ikiz doğum yaptı, dünyaya gelen oğlaklardan biri ölürken, diğerinin tamamen tüysüz olması şaşkınlığa neden oldu. Sahiplerinin önce şaşırdığı ardından da torunlarının kıyafetini giydirerek özenle baktığı oğlağı merak edip gelenler bile olmaya başladı.

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Erdemli ilçesine bağlı Çiriş köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çiftçinin keçilerinden biri ikiz oğlak dünyaya getirdi. Dünyaya gelen oğlaklardan birinin derisinin üzerinde hiç tüy olmaması ilk önce şaşkınlığa neden oldu. Tüylü olan diğer oğlak ise doğumdan sonra hemen öldü.

Tüysüz oğlağa sahip çıkan Tosun ailesi evlerine aldıkları hayvana torunlarının kıyafetlerinden giydirerek sobanın yanında bakıp, 3 gün biberonla besledi. Toparlanan ve yeni yeni yürümeye başlayan oğlak annesiyle buluşturulup süt içmeye alıştırıldı. Bebek gibi bakılan oğlak 5 günlük olurken çevreden tüysüz oğlak doğduğunu duyan Tosun’un yakınları merak edip hem görmeye hem de fotoğraflarını çekmek için gelmeye başladı.

"AYNI İNSAN DERİSİ GİBİ”

Daha önceden keçileri olduğunu, 2 yıldır da koyun alarak hayvancılığa devam ettiklerini belirten Hüseyin Tosun, "Allah bu sene bir ikiz oğlak verdi, tüylü olan öldü, tüysüz olan kaldı. Bugün 5. günü insan teni gibi bir tek tüyü yok. Bildiğin deri, ilk doğduğunda maviydi, ertesi gün siyahlaştı. Aynı bebeğe bakar gibi bakıyoruz” dedi.

“ÇİFT BAŞLI HAYVANI GÖRDÜK BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK”

Tosun ailesinin akrabaları olan ve olayı duyunca merak edip gelen Süleyman Demir ise "Benim yaşım 67, daha ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Bunu da Cenab-ı Allah buraya vermiş. Çift başlı hayvanı gördük, ama böyle bir şey görmedik” diye konuştu.

"AYNI ÇOCUK GİBİ BAKIYORUM"

Oğlakla yakından ilgilenen Aysel Tosun da "Annesini emzirmeye götürüyorum, torunlarımın kıyafetlerini giydiriyorum. Eve getiriyorum. Böyle besliyorum hiç tüyü yok. İlk defa böylesini gördüm, aynı çocuk gibi bakıyorum. Bazen ateşleniyor, torunlarımın şuruplarından verdim, iğnesini yaptım" dedi.

Oğlakla sürekli vakit geçiren Tosun ailesinin torunlarından 5 yaşındaki Aysel de, tüyleri olmadığı için yumuşak olduğunu kaydetti.

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