UBP'de tek aday Zorlu Töre

UBP Milletvekili Zorlu Töre Meclis Başkanlığı'na daha önce adaylığını açıklamıştı. Töre aynı zamanda şu ana kadar UBP içerisinde adaylığını açıklayan tek isim.

UBP-DP-YDP hükümetinin güvenoyu aldığı geçen perşembe günkü toplantıda, Başkanlık Divanı seçimleri sonraki birleşime ertelenmişti. 7 üyeden oluşan Başkanlık Divanı, 1 Meclis Başkanı, 1 Meclis Başkan Yardımcısı, 1 İdare Amiri ve 4 Divan Katibi şeklinde oluşuyor. Buna göre Siyasal Parti Grupları'na düşen üyeliklerin oranı ise UBP'ye 4, CTP'ye 3 olarak hesaplandı.

TÖRE TEK ADAY...

UBP Milletvekili Zorlu Töre Meclis Başkanlığı'na daha önce adaylığını açıklamıştı. Töre aynı zamanda şu ana kadar UBP içerisinde adaylığını açıklayan tek isim. MYK Haber, bazı STÖ'lerin Zorlu Töre'nin aday gösterilmesi için UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile görüştüğünü duyurmuştu. Aralarında vakıf, dernek gibi STÖ'lerin de olduğu UBP içerisinde etkili yapılar, Töre'nin adaylığı için parti içerisinde kulis çalışmalarını da yoğunlaştırmıştı. Zorlu Töre, bir önceki Meclis Başkanlığı seçiminde adaylık konusunda ısrar etmiş ve bunun sonucunda bazı UBP'li vekiller yine UBP'nin adayı Resmi Canaltay'a ise oy vermemişti. Canaltay ise Meclis Başkanı seçilememişti. UBP Canaltay'ın adaylığını geri çekmek zorunda kalmıştı. Daha sonra yapılan seçimde ise UBP, Önder Sennaroğlu'nu aday göstererek Meclis Başkanlığı'nı kazanmıştı.

MECLİS BAŞKAN YARDIMCILIĞI MUHALEFETİN...

Meclis Başkanlığı için grubu bulunan her parti aday gösterebiliyor. Fakat Başkan Yardımcılığı için grubu bulunan partinin hükümet ortağı olmaması, yani muhalefet partisi olması gerekiyor.

BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI CTP'Lİ CANDAN... Başkan Yardımcısı ise yasa gereği grubu bulunan muhalefet partisinden seçilmesi gerekiyor. Bu makam için ise CTP'li Armağan Candan'ın aday olacağı öğrenildi. Candan geçtiğimiz dönemde yine Meclis Başkan Yardımıcısı olarak görev yapmıştı