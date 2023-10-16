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Üç salonun ışıkları yenilendi

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Spor Dairesi üç salonun ışıklarının yenilendiğini duyurdu
Üç salonun ışıkları yenilendi

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü, İskele Kapalı Spor Salonu’nun ardından Lefkoşa Atatürk Spor Salonu ve Yeni Erenköy Spor Salonu’nun da ışıklarının yenilendiğini ve kullanılan led ışıkların, salonları daha kullanışlı ve güzel bir hale getirdiğini belirtti. Sütcü ayrıca İskele Kapalı Spor Salonu gibi Lefkoşa Atatürk Spor Salonu ve Yeni Erenköy Spor Salonu’nun da çevre aydınlatma ışıklarının yenilendiğini söyleyerek, salonlara akşamları da ayrı bir havanın geldiğini ifade etti.

Dairenin bünyesi altındaki diğer saha ve salonlarda da bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirten daire müdürü Mustafa Sütcü, eldeki imkanları doğru kullanarak spor tesislerinin çağdaş bir yapıya kavuşması için ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

 

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