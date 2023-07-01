Uçuş görevlisi birinci sınıfta yolculuk etmenin sırrını paylaştı

Bir uçuş görevlisi, tatilcilerin binlerce lira harcamadan uçakta birinci sınıfta yolculuk etmeleri için deneyebilecekleri özel yöntemi paylaştı.

TikTok hesabından paylaşım yapan uçuş görevlisi Cierra, %99 başarı oranına sahip olduğunu iddia ettiği yöntemini anlattı.

Cierra, günümüzde giderek daha popüler hale gelen birinci sınıfta yolculuk etmek için kapı görevlisinin uçağın dolu olup olmadığını uçuştan önce size söyleyeceğini söyledi.

Kapı görevlisinin normalde gönüllülerden uçuşları değiştirmelerini isteyeceğini ve sizi cezbetmek için bedava ürünler veya indirimler sunacağını söyledi.

Cierra ise bunları almamanızı tavsiye ederek “Önce kapı görevlisine gidin, sonra onlara bir fiyat verin ve bunu nakit olarak istediğinizi söyleyin.”

“Kapı görevlisi sizin için bir sonraki uçuşu yeniden rezerve ederken, kaybettiğiniz zamanı telafi etmek için sizi birinci sınıfa yerleştirdiklerinden emin olun.” dedi. Uçuş görevlisi, bu yöntemin yüzde 99 başarı oranına sahip olduğunu iddia etti.

Video o zamandan beri 800.000’den fazla kişi tarafından izlendi ve 14.500 kez paylaşıldı.

Cierra’nın 3 milyondan fazla takipçisi var ve seyahat ipuçları ile püf noktaları paylaşıyor. Ayrıca, mesleğin sırlarını paylaştığı 45 bölümlük bir uçuş görevlisi vlog dizisi de mevcut.