  • BIST 5.759,11
  • Altın 1597.495
  • Dolar 25.7312
  • Euro 27.8133
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Uçuş görevlisi birinci sınıfta yolculuk etmenin sırrını paylaştı

» »
Bir uçuş görevlisi, tatilcilerin binlerce lira harcamadan uçakta birinci sınıfta yolculuk etmeleri için deneyebilecekleri özel yöntemi paylaştı.
Uçuş görevlisi birinci sınıfta yolculuk etmenin sırrını paylaştı

TikTok hesabından paylaşım yapan uçuş görevlisi Cierra, %99 başarı oranına sahip olduğunu iddia ettiği yöntemini anlattı.

Cierra, günümüzde giderek daha popüler hale gelen birinci sınıfta yolculuk etmek için kapı görevlisinin uçağın dolu olup olmadığını uçuştan önce size söyleyeceğini söyledi.

Kapı görevlisinin normalde gönüllülerden uçuşları değiştirmelerini isteyeceğini ve sizi cezbetmek için bedava ürünler veya indirimler sunacağını söyledi.

Cierra ise bunları almamanızı tavsiye ederek “Önce kapı görevlisine gidin, sonra onlara bir fiyat verin ve bunu nakit olarak istediğinizi söyleyin.”

“Kapı görevlisi sizin için bir sonraki uçuşu yeniden rezerve ederken, kaybettiğiniz zamanı telafi etmek için sizi birinci sınıfa yerleştirdiklerinden emin olun.” dedi. Uçuş görevlisi, bu yöntemin yüzde 99 başarı oranına sahip olduğunu iddia etti.

Video o zamandan beri 800.000’den fazla kişi tarafından izlendi ve 14.500 kez paylaşıldı.

Cierra’nın 3 milyondan fazla takipçisi var ve seyahat ipuçları ile püf noktaları paylaşıyor. Ayrıca, mesleğin sırlarını paylaştığı 45 bölümlük bir uçuş görevlisi vlog dizisi de mevcut.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaban mersininin 10 faydası30 Haziran 2023 Cuma 11:27
  • Günlük burç yorumları (30 Haziran 2023)30 Haziran 2023 Cuma 09:26
  • Psikopat olup olmadığınızı bu testle öğrenin29 Haziran 2023 Perşembe 23:42
  • Bilim dünyasından yeni iddia: “Kadınlar, avcı olarak doğdu”29 Haziran 2023 Perşembe 22:53
  • Sinekler o rengi çok seviyor: Sebebi ortaya çıktı29 Haziran 2023 Perşembe 20:50
  • Uzaktan çalışmayla ilgili çarpıcı anket: Dev şirketler ofislerini küçültmeye başladı29 Haziran 2023 Perşembe 13:59
  • Günlük burç yorumları (29 Haziran 2023)29 Haziran 2023 Perşembe 10:35
  • Madonna hastaneye kaldırıldı: Dünya turnesi ertelendi29 Haziran 2023 Perşembe 09:36
  • Laboratuvar ortamında üretilen tavuk etinin tadı nasıl?28 Haziran 2023 Çarşamba 18:19
  • Çirkin hayvanları neden seviyoruz?24 Haziran 2023 Cumartesi 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti