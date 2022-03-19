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Ukraynalı Ünlü Oyuncu Rus Bombardımanında Hayatını Kaybetti

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Ukraynalı oyuncu Oksana Shvets'in Rus bombardımanı sırasında öldürüldüğü açıklandı. Ünlü ismin uykusunda camına isabet eden bir roket sonucu öldüğü belirtildi.
Ukraynalı Ünlü Oyuncu Rus Bombardımanında Hayatını Kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, ülkeden arka arkaya acı haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak, Ukraynalı ünlü oyuncu Oksana Shvets, Rusların Kiev’de bombaladığı apartmanda hayatını kaybetti.

Ukrayna’nın en seçkin tiyatro oyuncularından biri olan 67 yaşındaki Shvets, geçen ay savaşın başlamasına kadar sahnelerdeydi.

Ivan Franko Tiyatro'sundan mezun olan Shvets, 1980 yılından itibaren Kiev Academic Young Theatre'in üyelerinden biriydi. 67 yaşında hayatını kaybeden oyuncu aynı zamanda Ukrayna'nın en prestijli ödüllerinden biri olan ‘Ukrayna'nın Onur Sanatçısı’ ödülüne sahipti.

‘BUNA İNANMAK ÇOK ZOR’

Dört yıldan fazla bir süredir Shvets ile birlikte sahneye çıkan 66 yaşındaki Anatoly Petrov, tecrübeli oyuncunun ölümünün ardından “Son performansının sonunda selamlarımızı alırken, onunla ilgili son anımın güzel, narin elini tuttuğuna inanmak zor” dedi.

Ünlü ismin, perşembe sabahı, başkent Kiev’in güneydoğusunda yer alan 16’ncı kattaki dairesinde, uykusu sırasında, yatak odasının penceresini hedef alan bir roket sonucu öldüğü belirtildi.

Shvets’in kariyeri, Sovyet döneminin sansürünü, KGB tarafından yapılan sorgulamalarını ve SSCB’nin çöküşünü atlatmayı başarmıştı. İlk kez Kiev Ulusal Akademik Gençlik Tiyatrosu ile kariyerine başlayan Shvets, aktivist yapısı ve politik tutumuyla da tanınıyordu.

Öte yandan, Ukraynalı balet Artyom Datsishin, Rus işgalcilerin bombalaması sonucu kaldırıldığı hastanede 3 haftadır devam eden yaşam mücadelesini kaybetti.

43 yaşındaki Artyom Datsishin’in ölümü Moskova’da da büyük tepkilere neden oldu.

Ödüllü baletin 26 Şubat günü Rus askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığı ve 3 hafta sonunda hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Moskova’da Bolşoy Balesi’nin sanat yönetmeni Alexei Ratmansky, Datsishin’in hayatını kaybetmesinin ardından çok sert bir paylaşım yaptı. Ratmansky, “Öfkeliyim. Datsishin gibi bir sanatçının Rus askerlerin elinde ölüme gitmesi dayanılmaz bir acıya yol açtı” dedi.

Artyom Datsishin, Ukrayna Ulusal Operası’nın baş dansçısıydı.

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