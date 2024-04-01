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Ulaştırma Bakanı Arıklı: Şimdi icraat zamanı…

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Şimdi icraat zamanı’ başlığı altında bir paylaşım yaparak, Türkiye’deki yerel seçimlere işaret etti.
Ulaştırma Bakanı Arıklı: Şimdi icraat zamanı…

Bakan Arıklı, “Anavatan Türkiye’de Yerel Seçimler tamamlanmış ve kazananlar belli olmuştur. Olağanüstü bir durum olmazsa, bu seçimlerden sonra 2028 yılına kadar Türkiye’de herhangi bir seçim yoktur” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “İnanıyoruz ki bu istikrar döneminde Türkiye, içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal problemleri atlatacak, gerekli rasyonel tedbirler alınacak ve ülke çok daha iyi noktalara gelecektir…” dedi.

“4 yıllık seçimsiz istikrar dönemi, bizi de yakından ilgilendiriyor” diyen Arıklı, şöyle devam etti:

“Gelişmesini tamamlamış, ekonomik sorunlarını çözmüş ve çağ atlamış Türkiye, bizim için en büyük güvence ve gurur kaynağıdır. Yerel seçim sonuçlarının Anavatan Türkiye’ye hayırlar getirmesini diliyoruz…”

 

 

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