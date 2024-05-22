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Ulaştırma Bakanlığı önünde üreticiler saman balyası yaktı

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylemi üçüncü gününde devam ediyor.
Ulaştırma Bakanlığı önünde üreticiler saman balyası yaktı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylemi üçüncü gününde devam ediyor.

Hayvan üreticileri, hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için 20 Mayıs’ta araçlı eylem başlatmıştı.

Et ithalatını, girdi maliyetlerindeki yükselişi, çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını belirleme politikasını protesto için eylem kararı alan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne bazı sivil toplum örgütleri de destek veriyor.

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