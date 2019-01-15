Ülke yağmura doydu!

Dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında metrekareye, Akıncılar’da 18, Zaferburnu, Beyarmudu ve Pile’de 17, Taşpınar’da 16, Alayköy Beylerbeyi ve Lefkoşa’da 15, Lefke’de 14, Gazimağusa, Bostancı, Alevkaya, Esentepe ve Zümrütköy’de 13, Güzelyurt, Kozanköy, Kalkanlı, Doğancı, Ercan’da 12, Boğaz, Geçitkale, Türkeli, Kaleburnu, Tatlısu, Devlet Üretme Çiftliğ, Selvilitepe, Dörtyol ve Karaoğlanoğlu’nda 11, Dipkarpaz, Değirmenlik, Vadili Akdoğan ve Girne’de 10 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde 1 ile 10 kilogram/metrekare arası yağış kaydedildi.