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Ülkede bugünden itibaren tozlu hava etkili olacak

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Ülkede, bugün başlayıp 5 Kasım Pazar gününe kadar tozlu hava etkili olacak.
Ülkede bugünden itibaren tozlu hava etkili olacak

Kuzey Afrika üzerinden gelecek tozlu havanın bugünden itibaren ülkede etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan duyuruda, Kuzey Afrika üzerinden gelecek tozlu havanın 5 Kasım Pazar günü ülkeyi terk edeceği belirtildi.

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