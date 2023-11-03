Ülkede bugünden itibaren tozlu hava etkili olacak

Kuzey Afrika üzerinden gelecek tozlu havanın bugünden itibaren ülkede etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan duyuruda, Kuzey Afrika üzerinden gelecek tozlu havanın 5 Kasım Pazar günü ülkeyi terk edeceği belirtildi.
Kuzey Afrika üzerinden gelecek tozlu havanın bugünden itibaren ülkede etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan duyuruda, Kuzey Afrika üzerinden gelecek tozlu havanın 5 Kasım Pazar günü ülkeyi terk edeceği belirtildi.
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