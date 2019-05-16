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Uluçay, Sanatçı Emine Sorun tarafından hazırlanan “Kıbrıs’ın Dokusu” isimli serginin açılışını gerçekleştirdi

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Sanatçı Emine Sorun tarafından hazırlanan “Kıbrıs’ın Dokusu” isimli serginin açılışını gerçekleştirdi.
Uluçay, Sanatçı Emine Sorun tarafından hazırlanan “Kıbrıs’ın Dokusu” isimli serginin açılışını gerçekleştirdi

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Gazimağusa’da bulunan Ada Kent Üniversitesi içerisinde açılan sergi öncesi konuşmalar yapıldı ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Uluçay, konuşmasında, ülkenin kültürel mirasına katkı koyma için yapılan bu tür organizasyonları çok anlamlı bulduklarını ifade etti.

Ülkenin gelişmesinde üniversitelerin yaptığı katkının büyük olduğunu kaydeden Uluçay, Ada Kent Üniversitesi’nin özelde Gazimağusagenelde ise ülkenin büyümesi için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Gazimağusa’daki kültürel zenginliğinin üniversitelerin katkılarıyla tanıtılacağına inandığını dile getiren Uluçay, üniversitelerin sadece sayısal ve ekonomik değer olarak değil nitelik olarak da büyümesinin önemli olduğunu söyledi.

Ülkenin geleceğe dönük adımlarını daha iyi bir şekilde atabilmesi için ülkeye bu anlayışla gelen hem yatırımlara hem de nitelik açısından gelişim sağlayan Üniversitelere ihtiyaç olduğunu  belirten Uluçay, Üniversite yetkililerine teşekkür etti.

Uluçay, sanatçı Emine Sorun’u da kutlayarak serginin kültürel miras alanında yapılacak çalışmalara ışık tutacağını söyledi.

Ada Kent Üniversitesinde yer alan sergi  yarına kadar açık olacak.

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