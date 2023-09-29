Uluslararası Müzeler Sanat Sempozyumu sergi ile son buldu

‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında gerçekleşen 1. Uluslararası Müz-ler Sanat Sempozyumu, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleşen sergi ve kokteyl ile son buldu. 20 – 27 Eylül tarihleri arasında Ramadan Cemil Meydanı’nda hayat bulan sempozyum kapsamında Kuzey Kıbrıs, Türkiye, Kosova, Ürdün, Belçika ve Arnavutluk'tan katılım sağlayan 18 resim, heykel ve seramik sanatçısı, halkın da katılımı ile eserlerine hayat vermişti. Sempozyumun kapanış etkinliğinde ise bu eserler, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda sergilendi. Gerçekleştirilen kapanış etkinliğine çok sayıda vatandaş katılırken; CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da etkinlikte yer aldı. Etkinlik sonunda sanatçılar Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a 2 adet eser hediye etti.ehre çocuk sanat müzesi kazandırılacak

1. Uluslararası Müz-ler Sanat Sempozyumu’nun nihai amacının, kente bir çocuk sanat müzesi kazandırmak olduğu açıklanırken, 7 gün boyunca 18 sanatçının hayat verdiği eserlerin, açılması planlanan müzede sergileneceği kaydedildi.