Umut Bahçesi Temizlendi

UMUT YEŞERMEYE DEVAM EDİYOR

Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolunun ilk kez 6 yıl önce ektiği fidanların yer aldığı Umut Bahçesi gün geçtikçe daha güzel, daha yeşil ve daha umut dolu bir bahçe olmaya devam ediyor.

Yıl boyunca LTB park bahçe birimleri tarafından ot temizliği yapılan bahçede, Baraka Kültür Merkezi ile Bağımsızlık Yolu üyeleri sürekli yeni fidan dikimleri gerçekleştiriyor ve var olanların da bakımını ve sulamasını yapıyor. 27 Mayıs günü akşamüzeri serininde de bir kez daha iki örgüt üyelerinin katılımı ile bahçe çöplerden arındırıldı, ağaçların budanma, çapalanması ve sulaması yapıldı. Daha sonra ağaçların arasında kahve içilip dost sohbeti gerçekleştirildi.

Umut bahçesinde yer alan ağaçlar artık meyve veriyor, yani bahçede umut yeşeriyor.

Bizler oraya her gittiğimizde görüyoruz ki, bahçemize gidip orada vakit geçirenler oluyor, bu da bizleri çok mutlu ediyor. Yolu düşen herkes bahçemizde durup banklarında oturup umudumuza ortak olabilir.