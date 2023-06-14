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Ünal Üstel, Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti

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Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Ünal Üstel'in kendisini ziyaret ettiğini belirterek, "Planlamaların üzerinden geçtik... Türkiye-KKTC daima el eledir" dedi.
Ünal Üstel, Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Feyzioğlu, "Türkiye-KKTC daima el eledir" mesajını verdi.

Feyzioğlu açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Başbakan Ünal Üstel'e Büyükelçiliğimize yaptığı nazik ziyaret için teşekkür ederim. Kendileriyle Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında Kıbrıs Türk halkına müjdelediği projelere ilişkin yol haritasını konuştuk. Planlamaların üzerinden geçtik. Türkiye-KKTC daima el eledir. Aramızdaki hukuk kardeşlik hukukudur."

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