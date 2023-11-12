Üniversitelerarası Basketbol Cumhuriyet Kupası’nda program belli oldu

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) ile KKTC Spor Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan 15 Kasım Cumhuriyet Kupası basketbol branşında 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde Lefkoşa’da gerçekleşecek.

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) ile KKTC Spor Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan 15 Kasım Cumhuriyet Kupası basketbol branşında 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde Lefkoşa’da gerçekleşecek. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu ev sahipliğinde gerçekleşecek olan organizasyona KKTC’den iki takım ile Türkiye ve Azerbaycan’dan birer üniversite takımı katılım gösterecek.

Maç programı şöyle;

14 Kasım 2023 Salı

Saat 16:00 KKTC Beyaz Karma – Azerbaycan

Saat 18:00 KKTC Kırmızı Karma – Türkiye

15 Kasım 2023 Çarşamba

Saat 14:00 Üçüncülük Maçı

Saat 16:00 Final Maçı

Kırmızı Takım ve Beyaz Takım olarak mücadele edecek ekiplerimizde Kırmızı Takım antrenörleri Bilgin Güldoğuş ve Ayhan Birsel olurken, Beyaz Takım antrenörleri Halil Kutruza ve Ahmet Gürel Alp olacak.

Açıklanan takım kadroları şöyle;

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Temur Rustamov (Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi) Praise Okafor (Girne Amerikan Üniversitesi) Emircan Mercan (Girne Amerikan Üniversitesi) Refet Karamustafaoğlu (Yakın Doğu Üniversitesi) Aykut Fidansoy (Yakın Doğu Üniversitesi) Batu Aybars (Yakın Doğu Üniversitesi) Can Galatyalı (Doğu Akdeniz Üniversitesi) Bora Altun (Yakın Doğu Üniversitesi) Emmanuel Paye (Rauf Denktaş Üniversitesi) Umut Kadir Altay (Yakın Doğu Üniversitesi)

BEYAZ TAKIM KADROSU