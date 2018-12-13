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Ünlü yıldızdan İsrail'e 'ırkçılık' suçlaması

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Londra merkezli Arapça yayın yapan Al-Kuds Al-Arabiya gazetesine röportaj veren Yahudi asıllı ABD'li oyuncu Natalie Portman, İsrail'de bu yıl onaylanan Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı eleştirdi.
Ünlü yıldızdan İsrail'e 'ırkçılık' suçlaması

Tartışmalı yasayı 'ırkçı' olarak değerlendiren Yahudi asıllı Hollywood yıldızı, "O (Yahudi Ulus Devlet Yasası) bir hataydı ve bu yasaya katılmıyorum. Komşularımızı gerçekten sevebileceğimizi ve onlarla birlikte çalışabileceğimizi umuyorum." dedi.

 

'Yahudi Nobeli' olarak anılan ve gelecek nesil Yahudilere ilham kaynağı olacak, dünyaca etkili bireylere verilen Genesis Ödülü'ne bu yıl Natalie Portman layık görülmüş, ancak Oscarlı oyuncu 2 milyon dolar değerindeki ödülü almayı reddetmişti.

Ödül törenine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu boykot ettiği için katılmayacağını açıklayan Portman, "Katılmamayı seçtim çünkü törende bir konuşma yapacak olan Binyamin Netanyahu'yu onaylamak istemedim" ifadesini kullanmıştı.

Portman'ın katılmayacağını açıklaması üzerine bu yıl ki Genesis Ödül Töreni iptal edilmişti.

İsrail meclisinde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen 'Yahudi Ulus Devlet Yasası', iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.

 

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır. İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada yer alan "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır" ifadesiyle, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği belirtiliyor.

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