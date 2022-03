Üst Komite Kararları Açıklandı

SAĞLIK BAKANLIĞI

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve aşağıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (09.03.2022)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 01.03.2022 08.03.2022 Değişim Toplam vaka sayısı 3.108 2.637 -15,15% Yerel vaka sayısı 3.108 2.637 -15,15% Yurtdışı vaka 0 0 0,00% 100.000 de vaka sayısı 813,61 690,31 -15,15% 100.000 de yerel vaka sayısı 813,61 690,31 -15,15% Test sayısı 131.147 110.492 -15,75% Test pozitiflik oranı 2,37% 2,39% 0,84% Hastanede tedavi gören 47 38 -19,15% Yoğun bakımda tedavi gören 5 3 -40,00% Yoğun bakım oranı 0,12% 0,08% -33,33% Aktif vaka sayısı 4124 3614 -12,37% Kaybedilen vaka sayısı 8 5 -37,50% İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI 01.03.2022 08.03.2022 Değişim KKTC GENELİ 116,0 98,4 -15,17% LEFKOŞA 136,6 126,3 -7,54% GAZİMAĞUSA 114,2 78,7 -31,09% GİRNE 113,4 102,8 -9,35% İSKELE 67,5 39,4 -41,63% GÜZELYURT 105,4 99,5 -5,60% LEFKE 76,2 64,0 -16,01%

KARARLAR

A-ÜLKEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ KARARLAR

1-Aşılı veya hastalığı geçirmiş herkes ülkeye karantinasız ve testsiz girebilecektir.

* Aşılı ve hastalığı geçirmiş kişi tanımı aşağıda belirtilmiştir

2-Aşısız kişiler Yolculuk öncesi son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR veya son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen test sonucu ile ülkeye girebilecektir.

Aşısız kişiler ülkeye girdikten sonra 72-120 saat içerisinde Covid-19 testi yaptıracaklardır

3- KKTC’ye Hava-Deniz ve Kara yolu ile (ada dışından gelip kara sınır kapılarından geçecekler) giriş yapacak herkesin Dijital Seyahat Belgesi oluşturması gerekmektedir. Altı (6) yaş altı kişilerde Covid-19 test zorunluluğu olmadığından Digital Seyahat belgesi oluşturulmasına da gerek yoktur.

Tanımlar;

Dijital Seyahat Belgesi ;

Seyahatten önceki son 72 saat içinde Güvende Kal Uygulaması indirilerek veya www.guvendekalkktc.com web sitesindeki KKTC’ye giriş formu bölümü doldurularak oluşturulmalıdır. Akıllı cihazı olanlar, Apple Store veya Android Market’ten Güvende Kal uygulamasını indirebilir ve buradan KKTC ye Giriş Formunu doldurarak Dijital Seyahat Belgesi oluşturabilirler. Akıllı cihazı olmayanların ise www.guvendekalkktc.com adresinden KKTC ye Giriş Formunu doldurarak, Dijital Seyahat Belgesi oluşturabilirler. KKTC ye Giriş Formuna yolculuk öncesi son 72 saat içinde yapılmış geçerli negatif PCR sonucu QR’ kodu okutularak yüklenmelidir. Dijital Seyahat Belgesi QR kodu oluşturmayan kişiler ülkeye giriş yapamayacaktır. Oluşturulan Dijital Seyahat Belgesi dijital veya çıktı olarak yanlarında bulundurulmalıdır.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları HES kodları ile giriş yaparak dijital aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını otomatik olarak KKTC’ye Giriş Formuna yükleyebilirler.

Aşılı ve hastalığı geçirmiş Kişi;

İki doz aşılar için ikinci doz, tek doz aşılar için (Johnson) birinci doz aşının üzerinden 14 gün geçmiş ve 270 gün (9 ay) geçmemiş olan 18 yaş ve üzeri kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

İkinci dozun (Johnson için birinci dozun) üzerinden 270 gün (9 ay) geçmiş 18 yaş ve üzeri kişiler, hatırlatma dozları yaptırmış olmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

12-18 yaş arası kişiler (12 ve 18 yaş dahil) hatırlatma dozu aranmaksızın ikinci doz aşının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmesi halinde aşılı kişi olarak değerlendirileceklerdir.

12 yaş altı çocuklar ebeveynleri ile seyahat etmeleri halinde ebeveynlerinin giriş kriterlerine tabii olacaklardır.

Ülkeye girişte 12-18 yaş arası aşısız çocuklar aşısız kişi kurallarına tabii olacaktır.

Hastalığı geçirmiş kişiler, pozitif PCR testinin üzerinden en az 10 gün geçmiş ancak 180 gün geçmemiş olması durumunda aşılı kişi konumundaki kişilerin kurallarına tabii olacaklardır.

Kişiler aşağıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde de aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Covid-19 hastalığını geçirmiş ve 1 doz aşı yaptırmış ancak üzerinden 90 gün geçmemiş kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

KABUL EDİLEN AŞILAR:

SINOVAC

SINOPHARM (VEROCELL)

COMIRNATY (Pfizer/Biontech)

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford)

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson

SPUTNIK V

MODERNA

NOVAVAX

COVİSHİELD (Astrazeneca/Oxford)

COVAXİN

CANSİNOBİO

B-ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR

4-Ada içi geçişlerde, epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde “Seviye 3” kuralları uygulanacaktır. Buna göre;

a-Covid-19 testi yapmaksızın geçiş yapacak kişiler.

- Comirnaty(Pfizer/Biontech), Vaxzevria(Astrazeneca) ve Moderna aşıları ile tam doz aşılı olup ikinci doz aşılarının üzerinden 14 gün geçmiş kişiler. Soz dozlarının üzerinden 7 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yapmış kişiler.

- Sinovac, Sinopharm veya Sputnik ve Johnson& Johnson aşıları ile tam aşılı olup ikinci dozunun (Johnson& Johnson aşısının 1. Dozunun) üzerinden 14 gün geçmiş ancak 3 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yapmış kişiler.

- Aşısız orta eğitim öğrencileri (ortaokul ve lise öğrencileri), 5-11 yaş arası çocuklar ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler

b-Son 72 saatlik negatif PCR/ son 48 saatlik negatif antijen testi ile geçecek kişiler

- Hiç aşı yaptırmamış kişiler

- 12 yaş ve üzeri olup hatırlatma dozu zamanı gelen ve hatırlatma dozunu yapmayan kişiler.

C-ADAPASS SORGULAMASI İLE İLGİLİ KARARLAR

5- MEKAN / SEKTÖR / AKTİVİTE/ ETKİNLİKLERE GİRİŞTE ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR KRİTERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODAKİ GİBİ OLACAKTIR.

KATEGORİ I KATEGORİ II AŞILI : TEST YOK AŞISIZ : SON 48 SAAT ANTIJEN AŞILI : TEST YOK AŞISIZ : SON 24 SAAT ANTİJEN KÖY KADIN KURSİYERLERİ CASİNO KAHVEHANE / KIRAATHANENİN KAPALI ALANLARI DEVLET DAİRELERİ BAR/CLUB SİNEMA BANKALAR KAPALI FİTNESS SALONLARI GENEL KURUL TOPLANTILARI STADYUMLAR KONGRELER/MİTİNGLER KAPALI ALAN TAKIM SPORLARI GENÇLİK KAMPLARI BOKS / GÜREŞ ANTRENMAN BET OFİSİ TOPLU DANS / TÖREN AVM YÜZME HAVUZLARI INTERNET CAFE OTEL BERBER / KUAFÖR, GÜZELLİK SALONU GECE KULÜBÜ İBADETHANELER KONSER / TİYATRO OFİSLER DÜĞÜN ( YEMEKLİ-KOKTEYLLİ) SERGİ RESTAURANT, MEYHANE, PASTANE, CAFE KAPALI ALANLARI

Yaşlı bakım evlerini ziyaret edecek kişiler son 24 saatlik negatif covid-19 testlerini ibraz etmek zorundadırlar.

Adapass sorgulaması 12 yaş ve üzeri için zorunlu olup kimlik kartı ile birlikte yapılmalıdır.12-18 yaş aralığı için Adapass sorgulaması Adapass kartı, aşı kartı ve test sonuç belgesi ile yapılabilir.

Yukarıda tabloda belirtilen mekan/sektör/aktivite/etkinliklerin girişlerinde Adapass sorgulamalarının aktif kontrolünün yapılabilmesi amacıyla işletmeler yetkili biri bulundurmak zorundadırlar.

COMIRNATY (Pfizer/Biontech)

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford) aşılarını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden MODERNA 6 ay geçen kişiler;

CORONAVAC (Sinovac) aşısını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler;

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler;

3.Doz aşılarını yaptırmamaları halinde ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecektir.

Not: Hastalığı geçirmiş kişiler 90 güne kadar aşılı kişi olarak değerlendirilmeye devam edeceklerdir.

D-SEKTÖR ÇALIŞANLARI İLE İLGİLİ KURALLAR

6-Ülkemizde faaliyet gösteren tam aşılı sektör çalışanlarının test zorunluluğu bulunmamaktadır. Aşısız sektör çalışanları ise her 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

7-Ancak tam aşılı okul/özel eğitim merkezleri,bakımevi- huzurevi ve cezaevi çalışanları bu kapsamda değerlendirilmeyecek ve 7 günde bir test yapmaya devam edeceklerdir.

TABLO: SEKTÖR ÇALIŞANLARININ YAPMASI GEREKEN TESTLER

(TAM AŞILILAR TEST YOK) (AŞISIZLAR 72 SAATTE BİR ANTİJEN TESTİ) OTEL ÇALIŞANLARI MARKET / MAĞAZA ÇALIŞANLARI VE TEDARİKÇİLERİ CASİNO ÇALIŞANLARI BERBER / KUAFÖR/GÜZELLİK SALONLARI/DÖVME SALONU ÇALIŞANLARI MÜZİSYENLER RESTAURANT ÇALIŞANLARI BAR / CLUB ÇALIŞANLARI CAFÉ ÇALIŞANLARI SİNEMA SALONLARINDA ÇALIŞANLAR MEYHANE ÇALIŞANLARI TAKIM SPORLARI YAPANLAR PASTANE ÇALIŞANLARI YÜZME SPORLARI YAPANLAR KAHVEHANE / KIRAATHANEÇALIŞANLARI KAPALI SPOR SALONLARINDA ÇALIŞANLAR BANKA ÇALIŞANLARI KAPALI ÇOCUK OYUN ALANLARINDA ÇALIŞANLAR KAMU ÇALIŞANLARI EĞLENCE/KONSER VB ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ OFİS ÇALIŞANLARI GECE KLÜPLERİNDE ÇALIŞANLAR İNTERNET CAFÉ ÇALIŞANLARI BAKIM EVİ- HUZUREVİ ÇALIŞANLARI BET OFİS ÇALIŞANLARI DENİZ / GEZİ TEKNE ÇALIŞANLARI BOKS,GÜREŞ YAKIN DÖVÜŞ SPORCULARI İŞÇİ YATI EVLERİ / LOJMANLARDA KALANLAR PLAJ/HAVUZ ÇALIŞANLARI ÜRETİM / FABRİKA ÇALIŞANLARI OKUL/ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞANLARI TOPLU TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI CEZAEVİ ÇALIŞANLARI İBADETHANEDE GÖREVLİ KİŞİLER

8-Tüm işletmelerde kapalı alanların %75’i kullanılacaktır. Hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunludur.Belirtilen tedbirleri almak ve uygulamak işyerlerinin sorumluluğundadır. Tüm kapalı ve açık alanlarda maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymak zorunludur.

E- TEMASLI KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

11-Covid 19 pozitif kişi ile temas eden

a- tam aşılı kişiler (jansen için 2 doz diğerleri için 3 doz) semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. Gün antijen testlerini yaptıracaklardır.

b- Eksik aşılı veya aşısız kişiler ise yine maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler 5’inci ve 7’inci günlerinde antijen testlerini yaptıracaklardır.

c- Eksik aşılı veya aşısız olup Covid 19 pozitif kişi ile temaslı olan ,özel eğitim merkezleri çalışanları, yaşlı bakımevleri çalışanları, cezaevi çalışanları, yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet veren kişiler ise 7 gün izole olacak ve 7’inci günün sonunda PCR testlerini yaptıracaklardır. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecektir.

d - Covid-19 pozitif kişi, çocuk olduğu veya bakıma muhtaç olduğu vb nedenle karantinaya bakıcı kişiyle birlikte girmişse, pozitif kişinin testinin negatife dönmesi halinde bakıcı kişinin testi de negatif ise bakıcı kişi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak günlük hayatına devam edecektir. Bakıcı kişi aşılı ise 5. gün, aşısız ise 5. ve 7.gün antijen testini yaptıracaktır. Bu kişiler belirtilen sürelerden önce semptom göstermeleri halinde daha erken PCR testi yaptıracaklardır.

Pozitif olmaları halinde pozitif hasta takip süreçleri başlayacaktır.

F-COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

12-Covid-19 pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu yerler her kullanım sonrası dezenfekte edilir.Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.)

Ev karantinasına alınan Covid-19 pozitif kişi, karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir) ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edemez.

Pandemi Bilgi Sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan Covid-19 pozitif kişilere Sağlık Bakanlığı’nca resmi evrak düzenlenmeyecektir.

Sürecin İşleyişi

Kişilerin, Covid 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar (0. Gün)

Başka bir test merkezine giderek test tekrarı yapılmaması bulaşı artırmaması açısından önemlidir.

İzolasyon süreci 7 gündür. Yedinci günün sonunda hastalara kontrol PCR testi yapılır. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10 günde sonlandırılır.

Okul/özel eğitim merkezleri,bakımevi- huzurevi ve cezaevi çalışanlarının izolasyon süreçlerinin sonunda PCR testlerini yaptırmaları zorunludur.

Pozitif kişinin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve var olan bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, başağrısı vb.) artış olursa kendilerine verilen doktor numarasını arayıp bilgi vermek zorundadırlar.

G- EĞİTİM İLE İLGİLİ KARARLAR

13-Yapılan çalışmalar ve kılavuzlar incelendiği zaman özel eğitim, okul öncesi, ilk ve orta eğitim 2021-2022 Öğretim Yılı’nın aşağıda belirtilen tedbirler kapsamında tam zamanlı açılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda her okul

a- “Okul Pandemi Kurulu” oluşturmakla yükümlüdür. Bu kurul, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacaktır ve en az 2 kişiden oluşacaktır. (250 öğrenciye kadar 2 kişi, her 250 üzeri öğrenciye +1 kişi) Oluşturulan kurulun sorumlusunun iletişim bilgileri Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

b-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından belirlenen Pandemi Kurulu temsilcileriyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu en az ayda bir olmak üzere durum değerlendime toplantıları yapacaktır.

c-Okullarda Taşımacılık

Okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve gözetmenler maske takacaklardır.

Okul otobüslerine girişlerde el dezenfeksiyonu bulundurulacaktır.

Okul otobüslerinde bulunan gözetmenler öğrencilere semptom sorgulayacak, ateş, boğaz ağrısı, öksürük vb. semptomu bulunan öğrenciler otobüse alınmayacaktır.

Okul pandemi kurulları taşımacılık yapan araçların dezenfeksiyonu ve taşımacılık ile ilgili diğer tedbirlerin takip ve denetiminden sorumlu olacaktır.

Okul otobüslerine alınan öğrenciler toplu taşımalarda her gün aynı koltuğa oturtulacaktır.

Bu kuralların uygulanmasında taşımacılık şirketleri ve pandemi kurulları sorumlu olacaktır.

d-Maske

Tüm okul çalışanlarının (taşımacılık personeli dahil) maske takması zorunludur.

6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunlu olacaktır. 2-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması önerilir. 4-6 yaş arası okul öncesi sınıflarda covid-19 pozitif vaka görülmesi halinde maske kuralı uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınarak temas durumu değerlendirilecektir.

Okul Pandemi Kurulları tarafından maske kullanımı ile ilgili eğitim verilecektir.

Kumaş maske takan öğrencilerin maskelerini günlük olarak yıkamaları gerekmektedir.

e-Okula Giriş-Çıkışlar

Okul giriş ve çıkışlarında, yoğunluk yaşanmaması amacıyla okul yönetimi veya Okul Pandemi Kurulları tarafından görevliler belirlenecektir. Sosyal mesafe gözetilerek giriş ve çıkışlar sağlanacaktır.

f-Sınıf

Sınıf içerisinde çalışan,6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunludur. 2-6 yaş arası öğrencilerin maske takması önerilmektedir.

Mümkün olduğunca sınıf içerisinde (özellikle 2-6 yaş arası öğrenci sınıfları) sosyal mesafenin sağlanması gerekmektedir

Sınıfların havalandırılması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir.

Sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak ateş, öksürük, boğaz ağrısı vb. Semptomu olan öğrenciler evlerine gönderecektir.

g-Dezenfeksiyon

Okul Pandemi Kurulları tarafından el dezenfeksiyonu ile ilgili eğitim verilecektir.

Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekmektedir.(kantin, yemekhane vb.)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçıkta belirtilen dezenfeksiyon işlemlerine uyulması gerekmektedir.

Okul içerisinde dezenfeksiyon Okul Pandemi Kurulları tarafından denetlenecektir.

h-Teneffüs

Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak teneffüslere çıkması gerekmektedir.

Kantinlerde yığılmaların önlenmesi amacıyla okul yönetimi tarafından gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Yemekhanelerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak yemek aralarına çıkması gerekmektedir.

ı-Ortak Kullanım Alanları

Okul içerisinde bulunan tuvaletler sıklıkla dezenfekte edilecektir .

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasında sürekli maske takılacak ve sosyal mesafe kuralı gözetilecektir.

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasının havalandırılması ve sıkça dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Okul içerisinde ortak kullanım alanlarının denetiminde Okul Pandemi Kurulları sorumlu olacaktır.

i-Etkinlikler

Okul içerisinde toplu etkinlik yapılması halinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecektir. Bu etkinliklerin sınıflar arası etkileşimin en aza indirilerek gerçekleştirilecektir.

j-Hastalık

Öksürük, tat koku kaybı, boğaz ağrısı vb. semptomu bulunan çocukların okula gönderilmemesi konusunda veliler uyarılmalıdır.

k-Testler

Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde(tarama amaçlı) her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde her 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Okul öncesi öğrenciler için tarama testi zorunlu değildir. Ancak bu öğrenciler ile aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde her 72 saatte bir antijen testi talep edilecektir.

İlköğretim (1. Sınıftan 5. Sınıfa kadar) öğrencileri her 7 günde bir antijen testlerini yapabilirler. Ancak bu öğrencilerin yapamaması halinde aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde her 72 saatte bir antijen testi talep edilecektir.

- 6.Sınıftan itibaren (6. Sınıflar dahil) öğrenciler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Okul çalışanlarına ve öğrencilerine Sağlık Bakanlığı tarafından random testler yapılacaktır.

Mesleki eğitim öğrencileri staj gördükleri işyerlerinde uygulanan pandemi kuralları uygulanacaktır. Testleri de bu kapsamda olacaktır. Çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.

-Yüksek Öğrenim ile ilgili uygulamalar, üniversitelerin bünyesinde oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ile iletişim halinde sürdürülmektedir. Yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke kriterlerine göre giriş yapabileceklerdir.

l-Sınavlar, Ülkemizde düzenlenecek uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde aşısız olmaları halinde ise son 48 saat içinde yapılmış antijen test sonuçlarının olması,

Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

m-Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü

Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibinin istişaresi ile yönetilecektir.

-Evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden mutlaka semptom sorgulaması yapılacak. Semptom gösterenler (Öğretmen, çalışan veya öğrenci) okula alınmayacak. PCR testi yapmaya yönlendirilecektir.

-Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci PCR testi yapmak üzere yönlendirilecektir.

-Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen temaslı öğrenciler pcr testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana kadar evde izole olacaklardır. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı TEMASLI TAKİP BİRİMİ karar verir ve bu durumu okul yönetimi veya okul pandemi kurullarına bildirir. Geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir.

-Öğretmenin temaslı olması durumunda tam aşılı öğretmenler maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler 5. Gün antijen testlerini yaptıracaklardır.

-Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler ise 3’üncü, 5’inci ve 7’inci gün antijen testlerini yaptıracaklardır.

-Kişilerin temas durumlarında belirlenen günlerden önce semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı gün PCR yaptıracaklardır.

-Pozitif çıkan öğrenci ve öğretmenler ise; evdeki izlemin 7. gününde kontrol PCR yapılır. Test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılır. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10 Günde sonlandırılır.

-Pozitif kişinin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve var olan bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, başağrısı vb.) artış olursa 0533 878 1030 numaradan kendilerine verilen doktor numarasını arayıp bilgi vermek zorundadırlar.

-Ailede Covid-19 Pozitif Olma Durumunda Çocuğun Okula Devamı:

ÇOCUK AYNI EVDE YAŞAYAN COVİD-19 POZİTİF BİREY OKULA DEVAM AŞI TAM AŞILI TAM AŞILI OKULA DEVAM TAM AŞILI AŞISIZ OKULA DEVAM AŞISIZ TAM AŞILI OKULA DEVAM AŞISIZ AŞISIZ OKULA GİTMEYECEK

H-TAŞIMACILIKLA İLGİLİ KARARLAR

14-a Otobüs, minibüs, “T izni” olan taksi, turistik minibüs izinli vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacaktır.

b-Toplu taşımayı kullanacak 12 yaş ve üzeri aşılı kişiler (1. Dozunu yaptırmış 2. Doz zamanı henüz gelmeyen kişiler dahil) yolculuk öncesi adapass/aşı kartlarını göstereceklerdir. Aşısı olmayan kişiler ise son 72 saatlik PCR/ son 48 saatlik antijen testlerini göstereceklerdir.

c-Yolculuk sırasında ve sonrasında araçlar mutlaka havalandırılacaktır. Araçta şoför ve yolcular maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir.

d-Ülkemizde düzenlenecek gemi seferlerine günde azami 4 sefer ve her seferde 350’er kişi (askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

I-TESTLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

15-Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin (PCR/antijen testleri)CE-IVD sertifikası olması zorunludur.

16-Kişiler isteğe bağlı olarak eczanelerden temin edebilecekleri antijen testi ile Kendi kendine test yapabilecektir. Ancak bu testler Adapas sistemine girilemeyecek ve adapas amaçları için kullanılamayacaktır.

Kendi kendine test yapıldığında testin pozitif çıkması durumunda 05391175223 no’lu telefon numarasına whats up üzeriden bildirim yapılmalıdır. Bu bildirimde İsim Soy isim ,Kimlik numarası ve pozitif çıkan testin resmi (çift çizgi görülecek şekilde kasetin fotoğrafı) yer almalıdır.

İ-AŞILARLA İLGİLİ KARARLAR

16- Omikron varyantının ülkemizde de görülmesinin ardından Komitemiz tarafından “Aşı Şeması” tekrar değerlendirilip asagidaki gibi güncellenmistir.

A- COVİD-19 AŞI ŞEMASI (12 yaş ve üzeri)

1.doz 2.doz 3.doz 4.doz 5.doz SİNOVAC SİNOVAC (İlk dozdan 1 ay sonra) BİONTECH (2.dozdan 3 ay sonra)* BİONTECH 3.dozdan 1-3 ay sonra) BİONTECH (4. dozdan 3 ay sonra) SİNOVAC SİNOVAC (İlk dozdan 1 ay sonra) SİNOVAC (2.dozdan 3 ay sonra) BİONTECH (3.dozdan 3 ay sonra yapılır.Biontec olmaması veya hastanın tercihi halinde SINOVAC yapılabilir) BİONTECH (4. dozdan 3 ay sonra) BİONTEC BİONTECH (ilk dozdan 1 ay sonra) BİONTECH (ikinciden 3-6 ay sonra) BİONTECH 3. dozdan 3 ay sonra 65 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanları) MODERNA MODERNA (ilk dozdan 1 ay sonra) MODERNA/BİONTECH (3-6 ay sonra) BİONTEC (3.dozdan 3 ay sonra 65 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanları JOHNSON BİONTEC (3ay sonra) BİONTEC (1-3ay sonra) BİONTEC ((3.dozdan 3 ay sonra 65 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanları ASTRA ZENECA ASTRA ZENECA (1 ay sonra) BİONTEC (3-6 ay sonra) BİONTEC((3.dozdan 3 ay sonra 65 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanları

B- TAM AŞILI OLMASINA RAĞMEN COVİD 19 HASTALIĞI GEÇİRENLERİN AŞI ŞEMASI

HASTA OLMADAN ÖNCE YAPILMIŞ AŞI 3.DOZ 4. DOZ 5.DOZ 2 DOZ SİNOVAC BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) BİONTECH (3.dozdan 3 ay sonra) -- 2 DOZ BİONTECH BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) -- -- 1 DOZ JOHNSON& JOHNSON BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) BİONTECH (3. Dozdan 3 Ay sonra) -- 2 DOZ MODERNA BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) -- -- 2 DOZ ASTRAZENECA BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) -- -- 2 DOZ SİNOVAC SİNOVAC (negatifteştikten 3 Ay sonra) SİNOVAC (negatifteştikten 4 Ay sonra) SİNOVAC (negatifteştikten 7 Ay sonra)

** Covid-19 hastalığını geçirmiş bu kişilerin negatifleşme tarihlerinden 3 ay sonra aşılanmaya başlamaları gerekmektedir.

AŞI ŞEMASI TAMAMLANMADAN VEYA HİÇ AŞILANMADAN COVİD 19

HASTALIĞINI GEÇİREN KİŞİLERİN AŞI ŞEMASI

Bu kişilerin negatifleşme tarihlerinden 1 ay sonra aşılanmaya başlamaları gerekmektedir.