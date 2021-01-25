Üst Kurul'dan Lefkoşa ve Girne’ye tam kapanma kararı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Bakanlar Kurulu’na Lefkoşa ve Girne’de 27 Ocak’tan itibaren 10 Şubat’a kadar “tam kapanma” önerisi yaptı, ayrıca, tüm okulların “online eğitime” geçmesini önerdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Girne ve Lefkoşa İlçelerinde hızla artan covid-19 vakalarını ve bulaşı dikkate alarak her iki ilçede tüm faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kapanmanın 27 Ocak 00.01’den itibaren yürürlüğe girmesine karar verdi. Üst Komite her iki ilçede tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanmasını ve ülke genelinde ilk ve orta dereceli eğitimde çevrimiçi’ne geçilmesini istedi.

Ülke genelinde uygulanan 22.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağına ilişkin Bakanlar Kurulu’na öneride bulunan Üst Kurul yasağın 20.00-05.00’e çekilmesinin daha iyi olacağını vurguladı.

Üst Kurulun karar metninde Covid-19 bulaşan kişilerle temaslılarının kendini sakladığı, bu nedenle hastaneye geç başvurdukları, yoğun bakım ve ölümlerdeki artışında bu olduğu kaydedildi. Üst Kurul bu gerekçeyle temas takip ekibinin vaka ve temaslılarına ulaşmakta güçlük çektiği de ifade edildi.

Kararlara gerekçe olarak temaslıların kendilerini gizlemeleri ve temaslı takibinin etkin yapılamaması gösterildi.

Temaslı takibindeki sıkıntı nedeniyle hastaların hastaneye geç ulaştığı belirtilirken, “hastalıkların ağırlaşması, hastanede yatış ve yoğun bakım ihtiyacının artması, buna bağlı olarak yatak, hemşire ve doktor sayısının yetersiz kalması” kapanma gerekçeleri olarak sıralandı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 16 Ocak’ta alınan ve uygulanmayan kararlarının da genç ölümler ve artan vaka sayısı ile endişeleri haklı çıkardığını anımsattı.