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Üstel: Çözüm ancak egemen eşitlik temelinde iki ayrı devlet anlayışıyla olabilir

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Başbakan Ünal Üstel, Rum tarafında 50’li yıllardan beri sergilenen tutumun değişmediğine işaret ederek, “Bundan dolayıdır ki iki taraf arasında bir çözüm ancak ‘egemen eşitlik temelinde iki ayrı devlet’ anlayışıyla olabilir” dedi.
Üstel: Çözüm ancak egemen eşitlik temelinde iki ayrı devlet anlayışıyla olabilir

Başbakan Ünal Üstel, EOKA terör örgütünün silahlı eylemlere başlamasının 69. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, vatan uğruna şehit düşenlere Allah’tan rahmet diledi; gazileri saygıyla selamladı.

Üstel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs adasının Yunanistan’a ilhakını hedefleyen EOKA terör örgütü, 1 Nisan 1955 tarihinde silahlı eylemlere başlamış ve Kıbrıs’ta huzur ortamını kanla sulamıştır.

Faşist EOKA terör örgütü ‘Kıbrıs Türk halkını imha planı’ olarak bilinen Akritas Planı doğrultusunda gerçekleştirdiği silahlı eylemleriyle yüzlerce masum insanımızı katletmiştir.

Kıbrıs Türk halkını katliamdan ve soykırımdan geçiren EOKA, aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunu 103 köyden de göç etmek zorunda bırakmıştır.

EOKA’nın düzenlediği bu hain saldırılar sonucunda Kıbrıs Türk halkı eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoru kullanılarak Rum devletine dönüştürülmek istenmiştir.

Kahraman ve fedakâr Kıbrıs Türk halkı ise faşist terör örgütü EOKA’nın yaşattığı karanlık, kötü ve ağır koşullu günlerden, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) öncülüğünde ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle destansı bir mücadele vermiş, Rumlara boyun eğmemiş, Türklük şerefinin ayaklar altında çiğnenmesine izin vermemiş ve Kıbrıs’ın bir Helen adası olmasını önlemiştir.

Ne yazık ki 50’li yıllardan bugüne dek süren ve asla değişmeyen zihniyetler tarafından sergilenen tutum, bugünlerde de devam etmektedir.

Bundan dolayıdır ki iki taraf arasında bir çözüm ancak ‘egemen eşitlik temelinde iki ayrı devlet’ anlayışıyla olabilir.

Bu duygu ve düşüncelerle EOKA başta olmak üzere dünya barışına tehdit olan, gelmiş geçmiş bütün terör örgütlerini lanetliyor, teröre kurban giden tüm masum insanları saygı ve rahmetle anıyorum.”

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