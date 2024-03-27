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Üstel, Dünya Tiyatro Günü'nde duyurdu: 25 Yıllık hasreti bitiriyoruz

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Başbakan Ünal Üstel, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle mesaj yayımladı:
Üstel, Dünya Tiyatro Günü'nde duyurdu: 25 Yıllık hasreti bitiriyoruz

Başbakan Ünal Üstel, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda hem tiyatro sanatçılarına hem de sanat severlere müjdeyi verdi.

Üstel, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın bundan tam 25  yıl önce yanan binasının yeniden hayat bulması için hazırlanan proje için gerekli kaynağın Maliye Bakanlığı tarafından bloke edildiğini ve Nisan ayında ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Üstel mesajında şunları kaydetti:

“Biliyoruz ki tiyatro; geçmişi, bugünü, geleceği ve toplumun sevinçlerini, sıkıntılarını anlamaya yardımcı olan en eski sanat dallarından biridir ve toplumların gelişmesinde, kültürler arası etkileşimde önemli bir rolü vardır.

Kıbrıs Türkü’nün varlığının, kültürünün ve sanatının gelecek nesillere aktarılarak toplumun tüm kesimi ile buluşturulması hususunda hükümet olarak üzerimize düşen görevlerin bilincindeyiz.

Bu bilinçle, hükümetimiz 27 Şubat 1999 tarihinde yanan Devlet Tiyatroları binası sahnesinin yeniden hayat bulması adına 25 yıllık hasrete ve beklentiye son veriyor. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası projesi için gerekli kaynak Maliye Bakanlığı tarafından bloke edilmiştir ve Nisan ayında ihaleye çıkılacaktır.

Bundan böyle tiyatro sanatçılarımız oyunlarını, emanet sahnelerde oynamayacak. Yıllardır kendi sahnesinden uzak, farklı yerlerde eserlerini sergileyen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları yeni yuvasına kavuşacaktır.

Bu duygu ve düşünceler ile Kıbrıs Türk tiyatrosuna emek veren, gelmiş geçmiş tüm tiyatro sanatçılarımızın, tiyatrolarda görev yapan sahne emektarlarımızın ve sanat severlerimizin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyor ve esenlikler diliyorum.”

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