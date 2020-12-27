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Üstel'den Girne'ye yeni postane

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Üstel’in talimatı ile birlikte tadil edilip, Girne Paket Postanesi olarak Girne halkına hizmet vermeye başlayacak.
Üstel'den Girne'ye yeni postane

Girne Turizm Limanının girişinde bulunan ve 2019 yılında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına devredilen ancak bugüne kadar atıl vaziyette kalan bina, Girne Merkez Postanesinde yaşanan sıkışıklık sonrası halka daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel’in talimatı ile birlikte tadil edilip, Girne Paket Postanesi olarak Girne halkına hizmet vermeye başlayacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Üstel, özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle e-ticarette yaşanan yoğunluğun ardından çalışma alanı bakımından yetersiz kalan Girne Merkez Postanesinin yükünü hafifletmek ve Girneliler ile tüm halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi hedefiyle, binanın fiziki ve teknik altyapısının eksiksiz bir şekilde tamamlanması için gerekenin yapılması yönünde direktif verdi.

Girne ilçesinin tümüne hizmet verecek olan Girne Paket Postanesinin devreye girmesinin ardından Girne Merkez Postanesi’ndeki sıkışıklık ortadan kaldırılmış olup, gümrükleme dışındaki tüm posta işlemleri daha hızlı ve etkili bir şekilde vatandaşımıza sunulmaya başlanacak.

Girne halkına ve ülkeye daha iyi hizmet verebilmesi için tadilat çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak olan binanın, 2021’in ilk çeyreğinde Girne Paket Postanesi olarak açılması hedefleniyor.

Yurt dışından uçak ve gemi yoluyla Girne Paket Postanesine gönderilecek gümrüğe tabi tüm paket ve koliler, gümrüklenerek söz konusu binada sahiplerine teslim edilecek. Paket ve koli sahipleri, gönderilerinin Girne Paket Postanesine ulaşmasıyla birlikte SMS atılarak haberdar edilecek.  

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