“Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” Başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi tarafından düzenlenen “Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” bugün başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi tarafından düzenlenen “Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” bugün başladı.

Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin sürdürülebilir bir şekilde başlamasının sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştay, iki gün sürecek.

Lefkoşa’da Levent Kindergarten Salonu’nda düzenlenen çalıştayın açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ve Bilim Kurulu Başkanı LAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman yaptı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalıştayı hazırlayanlara teşekkür ederek, hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Tatar, KKTC’den çok yetenekli insanlar çıktığını, dünyanın çeşitli ülkelerinde de önemli noktalarda bulunduklarını söyleyerek, ülkede yüzde 2’nin ötesinde böyle insanlar keşfedilebileceğini ve dünya insanına sunulabileceğini kaydetti.

Çalışma sonucunda farklı alanlarda farklı yeteneklerin ortaya çıkacağına inanç belirten Tatar, sadece akademik değil spor ve müzik alanlarında da başarılı Kıbrıslı Türkler olduğunu belirtti.

KKTC’nin emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Tatar, pandemi döneminin sıkıntılar yarattığını ama bugünlerin geride kalacağını belirtti.

Tatar, “Pandeminin ardından KKTC’nin bir marka olarak statüsü yükselecek” dedi.

SANER

Başbakan Ersan Saner, ülkenin ilerlemesine katkı koyacak çocukların yetişmesinin topluma önemli değerler katacağını belirtti.

Saner, geleceği planlama noktasında çalıştayı önemsediğini dile getirerek, alınacak kararlarla ilgili tüm imkanları seferber edeceklerini ifade etti.

Üstün zekalı gençleri ve çocukları önemsediklerini dile getiren Saner, bu çalıştayla bunu perçinlediklerini kaydetti.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu konuda bugün ilk kez yapılan çalıştayda amaçlarının farkındalık yaratmak, yol haritası çizmenin ilk adımlarını atmak olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, bakanlığın çocukların yetişmesi, mimarisinin şekillenmesi noktasında görevi bulunduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, çalıştayı düzenleyen herkese teşekkür ederek, “Atılacak her adımda sizin gösterdiğiniz doğrultuda yürüyeceğimizden şüpheniz olmasın” dedi.

ATAMAN

Bilim Kurulu Başkanı, LAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman, üstün zekalı çocukların en fazla ihmal edilen grup olduğunu söyleyerek, toplumları A noktasından B noktasında götüren bu çocukların toplum için önemine vurgu yaptı.

Ataman, KKTC’de üstün zekalı çocuklara yönelik herhangi bir uygulama bulunmadığını, resmi devlet destekli eğitim kurumları olmadığını dile getirerek, “ülkenin en önemli kaynakları olmalarına rağmen kendi başlarına bırakıldıklarını” söyledi.

UZUN

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi’nin pandemi döneminde de yoğun çalışmaları ile yol gösterici olmaya devam ettiğini söyledi.

Çalıştayın bu kapsamdaki ilk çalıştay olduğunu, önemli bir eksikliği giderme adına düzenlendiğini belirten Uzun, “Ülke insanının zenginliklerini heba etmemek, toplum ve insanlık yararına sunmak bizlerin görevidir” dedi.

Özel Eğitim Yasası’nın ivedilikle Meclisten geçmesi gerektiğini belirten Uzun, çalıştayda ortaya çıkacak yol haritasına devletin yol açması temennisinde bulundu.