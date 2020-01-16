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Uyuşturucu Bağımlısı 2 Ay Hapse Mahkum Oldu

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Uyuşturucu Bağımlısı 2 Ay Hapse Mahkum Oldu
Uyuşturucu Bağımlısı 2 Ay Hapse Mahkum Oldu

4.10.2019 tarihinde Paşaköy’deki ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda 2gr ve 66 mlg ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduran M.K aleyhinde tanzim edilen Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ile ilgili dosya bugün 16.1.20 tarihinde Gazimağusa’da oturum yapan ağır ceza mahkemesi tarafından karara bağlandı ve sanık M.K 2 ay hapislikle cezalandırıldı.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti tasarrufunda 2gr, 66 mlg ağırlığında  kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduran sanık M.K aleyhindeki dosya ile ilgili kararını açıkladı. Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okunan ve oy birliğiyle alınan kararda sanık M.K 2 ay hapislikle cezalandırıldı. Sanığın uyuşturucu bağımlısı olduğu, önceden ayni suçu yasal miktarda kullanmasından dolayı denetimli serbestlik yasa tasarısından faydalandığına değinilen kararda buna rağmen sanığın bu suçu işlemeye devam etmesi nedeniyle bu yasadan tekrar faydalanma şansının olmadığına vurgu yapıldı.

Bu gibi suçlarda yasaların caydırıcı hapislik cezası öngördüğüne ancak sanığın uyuşturucu bağımlısı olması ve kendi kullanımı için tasarruf ettiği miktarın cüzi olması nedeniyle uzun süreli değil de kısa süreli hapislik cezası vermek suretiyle bir şans ve tedavi imkânı verilmesinin belirtildiği kararda, tutuklu bulunduğu süre ve Lefkoşa’da bulunan bir davası da dikkate alınarak sanığa oy birliğiyle 2 ay hapislik cezası takdir edildiği belirtildi.

 

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