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Uzaktan Eğitim Seyahat Sektörünü Yakından Etkiledi

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınındaki vaka artış oranları yeni eğitim- öğretim döneminin uzaktan başlamasına sebep olurken kırtasiyeden turizme kadar birçok sektörü de yakından etkiledi.
Uzaktan Eğitim Seyahat Sektörünü Yakından Etkiledi

Pandemi sürecinin devam etmesi yeni eğitim- öğretim döneminde de etkisini gösteriyor. Öyle ki yaklaşık 6 ay kapalı kalan okullar, 21 Eylül itibari ile okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte gerçekleşeceği bir sisteme geçildi Ayrıca üniversiteler ve yüksekokullarda eğitim faaliyetlerine büyük oranda uzaktan devam etmeyi planlıyor. Hal böyle olunca birçok sektörde durumdan olumsuz etkilendi. Bu alanlardan biri de seyahat sektörü olarak karşımıza çıkıyor.

 

Geçen Yıl Yaşanan Hareketlilik Yerini Durgunluğa Bıraktı

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “Eğitim dönemlerinin başlangıç – bitiş tarihleri ve ara tatil dönemleri seyahat sektörü için oldukça önem arz ediyor. Bu dönemlerde otogar, havalimanı gibi yerlerde hareketlilikler görürdük bu sene tablo farklı. Beklentimiz Eylül ayından itibaren eğitim seyahatleri ile bir hareketliliğin olmasıydı fakat uzaktan eğitim kararının açıklanması ile beraber planlanan seyahatlerde iptal edildi. Ayrıca salgınından korunmak isteyen yazlıkçıların ya da memleketine gidenlerin birçoğu bu yıl tatillerini uzatıp evlerine dönmedi. Seyahat sektörünü 2020 ve 2021 yılında çok zor günlerin beklediğini bir kez daha görmüş olduk” dedi.

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