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Vadili Köyünde Arazide Çıkan Yangında 1,5 Dönümlük Alan Zarar Gördü

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Vadili Köyü'nde Futbol Sahasının Arkasındaki Arazide Meydana Gelen Yangında Biçilmemiş Tarım Ürünleri ve Ağaçlar Zarar Gördü, Soruşturma Sürüyor
Vadili Köyünde Arazide Çıkan Yangında 1,5 Dönümlük Alan Zarar Gördü

Vadili Köyü'nde Arazide Meydana Gelen Yangında Zarar Gören Tarım Ürünleri ve Ağaçlar

20 Mayıs 2024 tarihinde saat 12:00 sıralarında Vadili köyünde bulunan futbol sahasının arkasındaki arazide çıkan yangın, yaklaşık 1,5 dönümlük alanda büyük zarara neden oldu. Biçilmemiş arpalar, anızlar, bir adet rulo balya ve bir adet zangalak ağacı yangında kül oldu.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir müdahaleyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, yangın sonucu zarar gören tarım ürünleri ve ağaçlar için ciddi maddi kayıplar yaşandı.

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