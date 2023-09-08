  • BIST 8325.3
  • Altın 1656.911
  • Dolar 26.844
  • Euro 28.7246
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

"Vergilerimiz bu toplumun evlatlarına geri dönmeyecekse niye vergi veriyoruz?"

» »
Laik Demokratik Eğitim için Mücadele Hareketi'nden yapılan açıklamada, okul üniformalarının yüksek fiyatlardan satılmasına işaret edildi, "Vergilerimiz bu toplumun evlatlarına geri dönmeyecekse niye vergi veriyoruz?" diye soruldu.
"Vergilerimiz bu toplumun evlatlarına geri dönmeyecekse niye vergi veriyoruz?"

Laik Demokratik Eğitim için Mücadele Hareketi, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği eylemde, eğitimle ilgili velilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretilene kadar mücadele edeceklerini duyurdu. Hareket, bu mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Eylem sırasında yaşanan tatsız provokasyonun ardından, Hareket üyeleri Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile Bakanlık toplantı salonunda bir araya geldi. Laik Demokratik Eğitim için Mücadele Hareketi, adına açıklama yapan Melek Arabacıoğlu, toplantıda, eğitimin en büyük sorunlarından biri olarak görülen üniforma ücretleri ve velilerin alım gücünün düşmesinden kaynaklanan sıkıntıların ele alındığını söyledi.

Laik Demokratik Eğitim için Mücadele Hareketi'nın açıklamasının tamamı şöyle: 

"Laik Demokratik Eğitim için Mücadele Hareketi olarak 31 Ağustos 2023  Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir eylem gerçekleştirdik ve bu  eylemde eğitimle ilgili veliler olarak yaşadığımız sorunlara çözüm üretilene kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Mücadelemiz sürüyor… Eylemde yaşanan tatsız provakasyon sonrası Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile  Bakanlık toplantı salonunda 4 üye arkadaşımla birlikte yaptığımız görüşmede eğitimin en büyük sorunlarından biri olan üniforma ücretleri ve velilerin alım  gücünün düşmesinden dolayı yaşadığı sıkıntıyı ve üniformada yaşanan tekelleşmenin önüne geçilmesini istedik. Bunu sadece istemekle kalmayıp çözüm önerisi sunduk.

Peki neydi bu çözüm önerimiz? Cezaevinde bulunan mahkûm ve tutukluların topluma kazandırılması için Devletin Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı Atatürk Meslek Lisesi (AML) Giyim bölümü öğretmenlerinin gidip okul üniformalarının patronlarını çıkartıp  bu üniformaları dikmeleri için oradaki mahkûmlara kurs vererek bir dikim  atölyesi açılmasını önerdik.

Açılacak olan bu atölyeler sayesinde Devletin koyacağı makineler ve kumaşlarla  okul formalarının orada daha düşük maliyetle üretilip okullara verilebileceğini anlattık. Bu önerimiz hem forma maliyetlerini düşürecek hem de mahkûm ve tutukluların topluma kazandırılması için büyük bir örnek de olacaktır bu yakın  coğrafyamızda uygulanıyor dedik. Cezaevinde dikilecek olan formalar maliyeti ile okullara verilecek okullar da küçük bir kar marjı ile bunu veliye satarak okul bütçelerine doğrudan gelir elde  edebilecekti. Elde edilen gelir sayesinde okulların eksikleri giderilebilecek, tamirat tadilatları yapılabilecek hatta demirbaşları bile yenilenebilecekti. Peki, ne dedi Mesleki teknik öğretim dairesi müdürü “Daha önce denedik mahkûmlardan talep gelmedi denilerek konu kapatıldı" Tam da bu günlerde Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan’ın da açıkladığı  veriler aslında bizim önerimizin neden bir an önce hayat bulması gerektiğini  ortaya koyuyor.

Cezaevi Müdürü Erdoğan açıklamasında bir mahkûm veya tutuklunun günlük gıda tüketiminin devlete maliyetinin 736 TL olduğunu ve bunun devlet  tarafından (Bizim vergilerimizle) karşılandığını söyledi. Yani ayda sadece gıda olarak 22 bin 816 TL her bir mahkûm ve tutuklu için  harcayan devletimiz aylık 15 bin 750 TL net asgari ücretle çalışan anne babalara ev kiranı öde, kredi borcunu öde, karnını doyur ve bir tamam çocuğunu ya da çocuklarını da okula hazırla diyor.

Bizler veliyiz. Elimizde sihirli değneğimiz de yoktur fakat dünyada bu işler nasıl  yürütülüyor diye araştırıyoruz. Türkiye’de Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş yurdu Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde, Türkiye'deki  tüm infaz ve koruma memurlarının üniforma üretimi mahkûmlar tarafından yapılıyor.

Sayın Bakana soruyoruz:

Bu kadar örnek gösterdiğiniz, uyumlaştırmak istediğiniz Türkiye bunu yapıyorsa  siz neden bunu yapamıyorsunuz? Nedir bu konuda önünüzdeki engel? Kimden ve neden korkuyorsunuz da biz veliler bir avuç tişörte 400 TL bir eşofman takımına 1800 TL vermek zorunda kalıyoruz? Vergilerimiz bu toplumun evlatlarına geri dönmeyecekse niye vergi veriyoruz?"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı: 40 okulumuzdaki tüm çalışmalarımızı tamamlayacağız28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:35
  • Oğuz ve Çavuşoğlu, vize uygulamalarıyla ilgili üniversite rektörleri ile bir araya geldi24 Ağustos 2023 Perşembe 15:09
  • CTP ile KTÖS heyetleri, eğitimdeki sorunları ve çözümleri ele aldı21 Ağustos 2023 Pazartesi 13:03
  • YTB kontenjanlarına burs başvuruları başladı.... Son başvuru tarihi 23 Ağustos19 Ağustos 2023 Cumartesi 09:58
  • Yakın Doğu İlkokulu’ndan Cambridge Üniversitesi  Young Learners Sınavında %100’lük başarı!18 Ağustos 2023 Cuma 15:52
  • Öğrencilere ek sınav hakkı veren tüzük Resmi Gazete’de17 Ağustos 2023 Perşembe 19:46
  • Çavuşoğlu: 'Öğrenci Adası Kıbrıs' anlayışıyla hareket ediyoruz"06 Ağustos 2023 Pazar 11:18
  • DAÜ PER-SEN Başkanı Altun, maaşlarda kesinti yapılmasını içeren protokole karşı olduklarını açıkladı28 Temmuz 2023 Cuma 15:42
  • Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi: Tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun28 Temmuz 2023 Cuma 15:35
  • Kayıp Diploma28 Temmuz 2023 Cuma 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti