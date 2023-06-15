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Veteriner Hekimler Birliği: Veteriner Dairesi’ne liyakata dayalı müdür atanmalı

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Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Veteriner Dairesi Müdürlük mevkiine liyakata dayalı atama yapılması çağrısında bulundu.
Veteriner Hekimler Birliği: Veteriner Dairesi’ne liyakata dayalı müdür atanmalı

Birlik Başkanı Mustafa Erk, Veteriner Dairesinin teknik bir daire olduğunu dolayısıyla Veteriner Dairesi Müdürlüğünde müdür pozisyonuna liyakata dayalı atama yapılması gerektiğini belirtti. 

Koyun/keçi çiçek hastalığının Hamitköy’de de tespit edildiğini belirten Erk, Gerek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerekse Veteriner Dairesi’nin doğru ve zamanında yaptığı profilaktik çalışmalar neticesinde hastalığın kısa sürede kontrol altına alınacağına inandığını kaydetti. 

İçerisinden geçilen bu hassas süreçte sürecin sağlıklı ve doğru yürütülebilmesi adına uzun süredir atama yapılmayan Veteriner Dairesi Müdürlüğüne liyakat esasıyla müdür atanmasının elzem olduğunu kaydeden Erk, “Veteriner Dairesi’nin teknik bir daire olduğunun ve ülkenin karantina, gıda ithalatı izinleri, gıda laboratuarı ve koruyucu hekimlik gibi hayati unsurları barındırdığı gerçeği ile atanacak daire müdürünün veteriner hekim olması ve bu atamanın siyasete değil liyakata dayalı olması Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’nin temennisidir” dedi. 

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