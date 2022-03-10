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Vettel, Ukrayna’nın işgalini protesto ettiği kaskında KKTC bayrağına da yer verdi

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Vettel, Ukrayna’nın işgalini protesto ettiği kaskında KKTC bayrağına da yer verdi
Vettel, Ukrayna’nın işgalini protesto ettiği kaskında KKTC bayrağına da yer verdi

Formula 1’de 2022 sezonu, 20 Mart’ta Bahreyn Grand Prix’siyle başlayacak. Vettel, perşembe günü Bahreyn’deki sezon öncesi testlerinin ilk gününde yine Ukrayna yanlısı, işgal karşıtı bir duruş sergiledi.

Alman pilot, Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan “Savaş’a Hayır” yazısı ve bir barış güvercini resmi bulunan bir kask taktı.

Kask üzerinde ülke bayraklarının bulunduğu bölümde Türkiye bayrağının yanı sıra KKTC bayrağı da yer aldı. KKTC, Türkiye dışında başka ülke ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmıyor.

Vettel, Rusya Grand Prix’sinin bu sezon yarış takviminden çıkarılması için çağrıda bulunmuş sonrasında ise Rusya’daki yarışlar takvimden çıkarılmıştı.

 
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