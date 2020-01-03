Yağmurlu hava çarşambaya kadar devam edecek

Yağmurlu havanın 8 Ocak Çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi’ne göre, havanın, yarın yer yer yağmurlu, 5 Ocak Pazar parçalı bulutlu, 6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı sağanak veya gökgürültülü sağanak, 8 Ocak Çarşamba yer yer sağanak, 9 Ocak Perşembe ve 10 Ocak Cuma bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk iki günü Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Pazartesi günü ise kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.