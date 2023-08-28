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Yakın Doğu İlkokullarında uygulanan “İngilizce Program”, öğrencilerine İngiliz müfredatı ile eğitimin kapılarını açıyor

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Yakın Doğu İlkokullarında uygulanan “İngilizce Program”, öğrencilerine İngiliz müfredatı ile eğitimin kapılarını açıyor
Yakın Doğu İlkokullarında uygulanan “İngilizce Program”, öğrencilerine İngiliz müfredatı ile eğitimin kapılarını açıyor

Yeniboğaziçi, Lefkoşa ve Girne’de eğitim veren Yakın Doğu İlkokullarında uygulanan İngilizce Program’ın kurucu müdürü Gülçin Sesli, İngiltere’de edindiği 25 yıllık öğretmenlik ve müdürlük deneyimini KKTC’ye taşıdı.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’nun ardından, yeni eğitim döneminde Yakın Doğu İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’nda da başlatılan “İngilizce Program”, uyguladığı Cambridge Uluslararası Programı ile öğrencilerine İngiliz eğitim müfredatı ile eğitim almanın kapılarını aralıyor. Adada yaşayan yabancı öğrencilerin yanı sıra, çocuklarının İngiliz eğitim müfredatı ile yetişmesini isteyen Türklere de açık olan program, öğrencilerine İngilizceye ana dil seviyesinde hakimiyet kazandırarak ilkokul sonrası eğitim yaşamlarında kolej sistemine de çok daha kolay adapte olmalarını sağlıyor. Programa kayıtlar ise devam ediyor.

Yakın Doğu İlkokullarında eğitim alan öğrencileri Cambridge Uluslararası Programı ile buluşturan “İngilizce Program”ın kurucu müdürü Gülçin Sesli, programın öğrencilere sunduğu avantajları anlattı. İngiltere’de edindiği 25 yıllık öğretmenlik ve müdürlük deneyimini Yakın Doğu İlkokullarına taşıyan Gülçin Sesli, aynı zamanda Londra Yerel Edebiyatı için okuryazarlık ve aritmetik öğretimleri de veriyor. İngiltere’deki Multi-Academy Trust (MAT) oluşumunda 6 okulun Yönetici Müdürlüğünü de yapan Sesli, Yakın Doğu İlkokullarında uygulanmaya başlanan “İngilizce Programı”ın öğrencileri sadece akademik yönden değil, sosyal, kültürel ve sportif yönlerden de gelişimlerini sağlayacak bir müfredattan oluştuğunu vurguluyor.

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Uygulamaya dayalı eğitim modeli

İngilizce Program ile İngiltere’de uygulanan ulusal eğitim müfredatını KKTC’de öğrencilerle buluşturduklarını söyleyen Sesli, “İngilizce Program” ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Akademik donanım ile bilgi, beceri ve uygulamaya dayalı eğitimin dengeli olarak harmanlandığı programın; Türkçe, Fransızca, İngilizce, matematik, bilgisayar, fen, sanat ve tasarım, teknoloji ve tasarım, coğrafya, tarih, müzik, beden eğitimi, ahlak eğitimi gibi temel konularla zengin bir içeriğe sahip olduğunu anlattı.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’nda iki yıldır uygulanan İngilizce Programı, bu yıl Yakın Doğu İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkoklu’nda da uygulamaya alarak KKTC’de genelinde yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Gülçin Sesli, “İngilizce Program ile amacımız öğrencilerimize uluslararası standartlarda bir eğitim sunuyoruz. Çünkü, onları önemsiyor ve bizim geleceğimiz olduklarını biliyoruz” dedi. Velilerle kurulacak etkili bir iş birliğinin önemine de değinen Sesli, kullandıkları “Classroom Dojo” adındaki iletişim platformu ile öğretmen ve ailelerin günlük olarak iletişim kurduğunu söyledi.

Kayıtlar devam ediyor!

İngilizce Program’ın en önemli avantajlarından biri de kolej döneminde GCSE ve A-Level müfredatı ile eğitim görecek çocukların, okul öncesi ve ilkokul yaşlarından itibaren aynı temeli alması. İngilizce Program ile Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde öğrencilerine ortaokul ve lise seviyesinde sunduğu GCSE ve A-Level müfredatı ile eğitim olanağını, okul öncesi ve ilkokul yaş gruplarını kapsayacak şekilde genişletmiş oldu. Öğrencilerini, İngilizce’ye anadil seviyesinde hakim,  özgüveni yüksek, kendiyle barışık, sorgulayan, sebep-sonuç ilişkisi kurabilen, farkındalığı yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan İngilizce Programı’a kayıtlar devam ediyor. 

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