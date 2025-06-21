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Yakın Doğu İlkokulu’nda Mezuniyet Coşkusu!

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145 öğrencinin mezuniyet heyecanını yaşadığı Yakın Doğu İlkokulu mezuniyet şöleni; kortej yürüyüşü, konser, DJ performansı ve havai fişek gösterisiyle festival havasında geçti.
Yakın Doğu İlkokulu’nda Mezuniyet Coşkusu!

Yakın Doğu İlkokulu’nda Mezuniyet Coşkusu!

Yakın Doğu İlkokulu’nun düzenlediği 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet şöleninde 145 öğrenci kep attı.

Yakın Doğu İlkokulu, 2024-2025 eğitim öğretim yılını düzenlediği görkemli bir mezuniyet töreniyle tamamladı. 145 öğrenci, ailelerinin alkışları eşliğinde keplerini havaya fırlatarak mezuniyet heyecanını doyasıya yaşadı.

Akademik, sanatsal, kültürel ve sportif alanda yıl boyunca elde ettikleri başarılarla göz dolduran öğrenciler, eğitim yolculuklarının bu özel anını büyük bir gururla kutladı. Festival havasında geçen törende, ailelerin yoğun katılımı etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan mezuniyet töreninin açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar gerçekleştirdi. Konuşmalarda, öğrencilerin gelişim süreci ve elde ettikleri başarılar vurgulanırken, onları geleceğe hazırlayan öğretmenlere de teşekkür edildi.

Tören öncesinde canlı müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler, gün boyu süren etkinliklerin ardından DJ performansıyla dans edip doyasıya eğlendi. Mezuniyet gecesi, gökyüzünü aydınlatan renkli havai fişek gösterisiyle taçlandırıldı. Öğretmenleriyle vedalaşan öğrenciler ve veliler, duygu dolu anlar yaşarken, törende mutluluk ve gurur bir arada hissedildi.

Yakın Doğu İlkokulu’nun mezunları, geride bıraktıkları güzel anılarla ortaokul hayatlarına ilk adımı atarken, bu anlamlı gece hafızalara kazındı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Her biriniz Yakın Doğu Ailesi’nin parçasısınız. Binlerce insandan oluşan bu aile; her zaman yanınızda olacak.”

Yakın Doğu İlkokulu’nun 30 yılı aşkın geçmişiyle ülkenin en köklü eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Geleceğe duyduğumuz inanç ve sürekli yenilenmeyi ilke edinmiş eğitim anlayışımız bizi tanımlayan en güçlü yanımızdır” dedi.

Mezunlara hitaben, “Sizleri yalnızca bilgiyle değil; estetik bakış açısı ve evrensel değerlerle donatmayı amaçladık. Sadece kitaplardan değil, sorgulamayı ve cesaretle fikir ifade etmeyi de öğrendiniz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu İlkokulu’ndan mezun olmanın güçlü bir temel olduğunu söyledi. Öğretmenlere ve velilere de teşekkür eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Çocukların gözlerindeki ışık, sizlerin sevgi ve emeğinizin bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuşmasını “Bu sadece bir mezuniyet değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç. Yolunuz uzun, ufkunuz geniş, potansiyeliniz sınırsız. Unutmayın, her biriniz Yakın Doğu Ailesi’nin parçasısınız. Binlerce insandan oluşan bu aile; her zaman yanınızda olacak” sözleriyle tamamladı.

Fatma Coşar: “Öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil, insan olmanın erdemleriyle de donatmaya çalıştık.”

Konuşmasına “Bu akşam bir vedanın hüznünü ve bir başarı coşkusunun gururunu yaşıyoruz” diyerek başlayan Okul Müdürü Fatma Coşar ise Yakın Doğu İlkokulu’nun 1996 yılından bu yana ülkenin en köklü ve güvenilir eğitim kurumu olduğunu vurguladı. Coşar, “Öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil, insan olmanın erdemleriyle de donatmaya çalıştık” dedi. Öğretmenlere ve velilere de teşekkür ederek seslenen Coşar, “Her bir öğrencimizin hayatına dokundunuz ve onların gelişimine katkı sağladınız. Gösterdiğiniz özveri ve destek için teşekkür ederiz. Yakın Doğu İlkokulu ailesi olarak tüm mezunlarımıza yeni eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun” dedi.

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