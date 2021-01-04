Yakın Doğu Koleji Yönetim Kurulu Üyeleri Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan’ı Ziyaret etti

Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Dr. Suat Günsel Girne Koleji Müdürü Sermin Mayın Haydar ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü İzzet Yılmaz’dan oluşan heyet, gerçekleştirdikleri ziyarette, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan’a, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı.

Hayri Orcan: “Takdir edilecek önemli bir yatırım...”

Yakın Doğu’nun eğitim ve sağlıkta yaptığı yatırımların takdir edilmesi gerektiğini dile getiren Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan, eğitim alanına yapılan yatırımların en verimli yatırımlar olduğunu söyledi.

Yakın Doğu’nun eğitimde fırsat eşitliği konusundaki kararlılığı ile eğitimi ülkenin her noktasına yayma hamlesini önemsediğini belirten Belediye Başkanı Orcan, bu yatırımların ülke eğitiminin kalitesini yeni bir seviyeye taşıyacağını söyledi. Orcan, “Yabancı dil, beşeri ve fen bilimleri ile teknik becerilere önem veren geniş tabanlı bir müfredatın uygulandığı Yakın Doğu’nun eğitimde yakaladığı başarının altında yatan faktörleri inceleyerek ülke eğitimine entegre edilmesi, ülke çocuklarımızın potansiyellerini açığa çıkarmada faydalı bir yöntem olur” dedi.

Günsel Ailesi’nin kurduğu müzelerle ülkede sanat faaliyetlerinin gelişmesinde öncü rol üstlendiğine de değinen Hayri Orcan, belediye olarak sanat ve müzecilikle ilgili projeleri olduğundan söz etti. Tatlısu Belediye Başkanı Orcan, “Sanat eğitimini diğer bilimsel disiplinlerle destekleyen Yakın Doğu Koleji’nin bölgeye kazandırılması bölgeye güzellik ve kültürel bir değer katacaktır” diye konuştu.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Yakın Doğu’nun nitelikli eğitimini Girneli çocuklara ulaştıracağız.”

Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan da yaptığı konuşmada, Dr Suat Günsel Girne Kolejinin özellikle dil eğitimi, sosyal ve fiziki donanımı ve alanında tecrübeli yetkin öğretmen kadrosu ile Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin Girne Bölgesine ve Girneli çocukların hayatında fark yaratacağını söyledi.

Hem Girne bölgesinin canlanması hem de istihdam olanağı yaratılacağını söyleyen Doç.Dr. Tüzünkan, “Yakın Doğu’nun nitelikli eğitimini Girneli çocuklara götürecek olmaktan ve Girne bölgesine kazandırılacak yatırımlara vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Asım İdris: “Öğrenci merkezli eğitim anlayışımızı Girne’ye taşıyoruz...”

Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris de Dr. Suat Günsel Girne Kolejininn öğrenci merkezli eğitim anlayışından bahsetti. Cambridge ve Pearson Edexcel müfredatı uygulanacak olan kolejde, Almanca ve Fransızca’nın da ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunulacağını anlatan Asımn İdris, “Öğrenci seviyelerine uygun olarak birebir etütler, okul takviye çalışmaları, IGCSE ve GCE sınav hazırlıkları yanında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle bilgiyi üreterek, çocuklarımızı, yaşadığı topluma faydalı, çok yönlü bireyler olarak yetiştireceğiz” diye konuştu.

Ertan Aligüllü: “ Yabancı dil eğitimi temelden başlıyor…”

Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü ise yabancı dil eğitimine temelden başladıklarına vurgu yaptı. Dr. Suat Günsel Girne Kolejinin Şubat 2021’de Kreş ve Okul Öncesi birimlerinde eğitime başlayacağını anımsatan Aligüllü, İngilizce ve çift dilli eğitim, Fransızca, mindfullnes ve değerler eğitimi, sanat, bilim ve müzik atölyeleri yürüterek her öğrencinin en az bir sanat ve bir spor alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlayacaklarını söyledi.