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Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nden Bir Başarı Örneği Daha; Dünya Çapında Araştırma Değişim Programı Başlatılıyor…

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Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (IADS), her yıl düzenlediği ‘F2F Meeting’ Yönetim Kurulu toplantısını bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesinde gerçekleştirdi.
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nden Bir Başarı Örneği Daha; Dünya Çapında Araştırma Değişim Programı Başlatılıyor…

Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (IADS), her yıl düzenlediği ‘F2F Meeting’ Yönetim Kurulu toplantısını bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesinde gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencilerine dünya çapında Araştırma Değişim Programı başlatılması kabul edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, IADS Başkanı AvePold, Editör Greta Kersyte, Genel Sekreter Abanob Yosry, Sayman Björn Bierlich ve Yakın Doğu Üniversitesi diş hekimliği fakültesi öğrencisi aynı zamanda Uluslararası Değişim Sorumlusu Mustafa Hacılar’ın katıldığı toplantıda, Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin geleceğine yönelik kararlar alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda, Yakın Doğu Üniversitesi'nin Diş Hekimliği öğrencilerine yönelik dünya çapında Araştırma Değişim Projesi başlatması oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri dünya genelindeki üniversitelerde araştırma programı değişimine katılabilecekler. Farklı üniversitelerden de diş hekimliği öğrencileri bilimsel araştırma çalışmalarına katılmak için Yakın Doğu Üniversitesine gelebilecekler.

Üniversitede Yürütülen Araştırma Projelerinden Çok Etkilendiler…

Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağladığı eğitim ile sağlık olanakları ve araştırma projelerinden etkilendiği ifade edildi. Üniversite araştırma merkezlerinde yürütülen bilimsel çalışmalar özellikle de Diş Hekimliği Fakültesi’nde yürütülen Kök Hücre ile ilgili projelerden etkilenen birlik üyeleri, Diş Hekimliği alanındaki araştırma-geliştirme faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel aktivitelerde bulunması bağlamında Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya genelinde araştırma değişim projesi başlatmasında kurumsal uygunluğunu teyit etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e teşekkürlerini ileten Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci BirliğiYönetim Kurulu üyeleri, Ocak 2019’da yayımlayacakları IADS dergisinde, Yakın Doğu Üniversitesinde gerçekleşen bu toplantı ile ilgili bir yazı da yazacaklarını kaydettiler.

Her Türlü Destek Verilecek…

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz Öğrenci Dekanlığının tüm kulüp ve birlikleri bu konuda desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, birlik danışmanı Yrd. Doç. Dr. Özay Önöral, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel’e, Staj ve Araştırma Değişimi Projelerindeki vizyonları, işbirliği ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Öğrenciler İlgi Alanlarına Göre Araştırma Değişim Programlarına Katılabilecek…”

Yakın Doğu Üniversitesinde gerçekleştirilen Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı’nda,  Yakın Doğu Üniversitesine Diş Hekimliği öğrencilerine değişim programıyla araştırma imkanını tanınmasını değerlendiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesinin teknolojik ilerlemeler, modern laboratuvarlar, araştırma merkezleri ve çalışma alanlarının gelişmesine paralel yüksek kaliteli öğrenim veren bir üniversite olarak dünyaya adını duyurmasında önemli bir noktalardan biri olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencilerinin dünya genelinde araştırma programlarına katılabileceklerini aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, yurt dışındaki üniversitelerden öğrencilerin de bilimsel ve teorik araştırma çalışmalarında yer almak için Yakın Doğu Üniversitesine gelebileceğini vurguladı.

Diş Hekimliği fakültesinde araştırmacılara ve öğrencilere gereksinim duyulan tüm çağdaş eğitim hizmetlerini verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Farklı ülkelerden üniversiteler ve Diş hekimliği Fakülteleri ile kurulan yakın ilişkilerle öğretim elemanlarına araştırma yapma, öğrencilere ise yurtdışında staj değişim olanakları sağlamayı başardık. Şimdi de Diş Hekimliği öğrencilerinin araştırma projelerine katılma imkanı kazanılmasının mutlu gururunu yaşıyoruz” dedi.

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