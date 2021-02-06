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Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrencilerine Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonunda Önemli Görev…

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Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrencilerine Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonunda Önemli Görev…
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrencilerine Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonunda Önemli Görev…

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (NCADS) üyeleri Emre Ünlü, İrem Türkan, Jana Alalami ve Zeynep Serra Göncü,  tüm dünyadaki diş hekimliği öğrencilerini temsil eden Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu (IADS) yönetim kadrosuna seçildi.

1951’DEN beri diş hekimliği öğrencilerini temsil eden dünyanın en büyük diş hekimliği öğrenci birliği olan Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu’na (IADS) seçilen Stj. Dt. Emre Ünlü IADS Editor Kurulu'na, Stj. Dt. İrem Türkan ve Stj. Dt. Jana Alalami, IADS SCORE Komitesi'ne, Stj. Dt. Zeynep Serra Göncü ise IADS Gönüllü İşler Komitesi'nde görev yapacak.

Yrd. Doç. Dr. Özay Önöral: “Uluslararası Platformlarda Sesimizi Duyurabilmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Özay Önöral, birlik üyesi öğrencilerinin hayata geçirdikleri projeler ile alanlarında önemli bir başarı yarattıklarını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Önöral, ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda seslerini duyurabilmeleri için Yakın Doğu Üniversitesi olarak her türlü imkanı sağladıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Öğrencilerimiz Üniversitemizi Uluslararası Platformlarda Başarıyla Temsil Ediyor…”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, Emre Ünlü, Irem Turkan, Jana Alalamive Zeynep Serra Göncü’yü kutlayarak, Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin bugüne kadar pek çok başarıya imza attığını, bundan sonra da büyük başarılara imza atabileceklerine inandığını ifade etti. Prof. Dr. Yavuz, “Öğrencilerimizin bizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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