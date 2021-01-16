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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çalışanları COVID – 19’a Karşı Aşılandı

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Dünyayı etkisi altına alan COVID-19’a karşı aşılamalar başladı. Öncelik sırasına göre belirlenen aşı takvimi KKTC’de de uygulanmaya devam ediyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çalışanları COVID – 19’a Karşı Aşılandı

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19’a karşı aşılamalar başladı. Öncelik sırasına göre belirlenen aşı takvimi KKTC’de de uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi çalışanları da bugün aşılandı. Sağlık Bakanlığının aşılama programı kapsamında öncelik listesinde yer alan sağlık çalışanlarının aşılanması ile, ülkemizde COVID-19’la mücadelede önemli bir adım atıldı. İki doz olarak yapılması gereken aşının ilk dozunu alan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına, COVID-19 aşısının ikinci dozu 13 Şubat 2021’de yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sabah saatlerinde başlayan aşı çalışmaları kapsamında Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi çalışanları da aşılandı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı da aşılanan isimler arasında yer aldı.

Başhekimler aşı olduktan sonra yaptıkları açıklamalarda  COVID-19’a karşı toplum bağışıklığı oluşturulabilmesi için aşılamann önemine değindi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin ülkemizde yapılacak COVID-19 aşılamasında görev almak için hazır olduğuna da vurgu yapıldı.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen: “Sıranız geldiğinde mutlaka aşınızı yaptırın.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, COVID-19 salgınıyla mücadelede etkili bir sonuç alınabilmesi için aşılamanın önemine vurgu yaparak, “Sıranız geldiğinde mutlaka aşınızı yaptırın” çağrısı yaptı. COVID-19’dan korunmak için aşının tek başına yeterli olmayacağını da söyleyen Prof. Dr. Yenen, aşılama sonrasında da virüsten korunmak için sosyal mesafe, maske uygulamalarının, aynı hassasiyetle devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Nail Bulakbaşı: “COVID-19 aşısını, hiçbir endişe duymadan gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz.”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, COVID-19’dan korunmak için aşının önemine vurgu yaparak, “COVID-19 aşısını, hiçbir endişe duymadan gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz” dedi. Prof. Dr. Bulakbaşı, COVID-19 aşısının sadece virüsten korunmak için değil aynı zamanda hastalığın çok daha hafif bir şekilde atlatılmasını sağladığını da söyledi. 

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