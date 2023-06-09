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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi ve İskele Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Kalp Sağlığı Semineri” halktan büyük ilgi gördü

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi ve İskele Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Kalp Sağlığı Semineri” halktan büyük ilgi gördü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi ve İskele Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Kalp Sağlığı Semineri” halktan büyük ilgi gördü

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi tarafından başlatılan “Herkes için Sağlık Seminerleri”nin ilki, İskele Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirildi. Bölge halkına yönelik seminerler dizisinin ilkinde kalp sağlığı ele alındı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aşkın Pekbay tarafından İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminer bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

Başhekim ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, seminerin ilk bölümünde 21 Kasım 2022’de hizmet vermeye başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin sahip olduğu alt yapı, teknolojik donanım ile tanı ve tedavi hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı.

15 bin metrekare kapalı alana sahip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde, 36 servis yatağı, 6 genel yoğun bakım ünitesi, 3 kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi, 2 koroner yoğun bakım ünitesi, 4 yeni doğan yoğun bakım ünitesi olmak üzere toplam 51 yatak kapasitesi, 3 ameliyathane, her branşta poliklinik hizmeti, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ünitesi, diyetisyen hizmetleri, koroner anjiyografi, laboratuvarı, 1.5 Tesla MR ile 128K Bilgisayarlı Tomografi, ultrasonografi, kemik dansitometri, röntgenin yer aldığı radyoloji merkezi, biyokimya, mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvarları ile hizmet veriliyor.

Seminerde kalp sağlığı, kalp hastalıkları ve tedavi yöntemleri ele alındı

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Aşkın Pekbay kalp krizine bağlı ölümlerden sorumlu olan koroner arter hastalıkları ile ilgili sunumunda; hastalığa neden olan risk faktörlerinden, hastalığın belirtilerinden, tanı ve tedavi yöntemlerinden bahsetti. Op. Dr. Aşkın Pekbay, “Düzenli yürüyüş, sağlıklı beslenme ve sigarasız yaşamla koroner arter hastalıklarından korunmak mümkün. Bu hastalıklara maruz kalıp tedavi gören kişilerde ise sosyal yaşam desteği, stres yönetimi ve uyku-enerji dengesi ile sağlıklı bir yaşama devam edilebilir” ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz ise konuşmasının ikinci bölümünde Kalp ve Damar Cerrahisindeki yeniliklere dikkat çekti. Kalp ve damar ameliyatlarının tümünü gerçekleştirebilecek hekim deneyimi ve donanıma sahip olduklarını ifade eden Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, koroner bypass ameliyatları ve kalp kapak ameliyatlarının ülkemizde küçük kesi ile yapılabildiğini, bunun da hastalara kozmetik, psikolojik, operasyon sonrası daha az ağrı, daha kısa yatış süresi, erken iyileşme ve günlük yaşama dönüş yanında en önemlisi, çok daha düşük ölüm riski gibi avantajlar sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, İskele Belediyesi iş birliğinde ilki gerçekleştirilen “Herkes için Sağlık” seminerlerinin toplumu bilgilendirmek adına ülke genelinde devam edeceğini bildirdi.

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