  • BIST 1.560
  • Altın 397,496
  • Dolar 6,9766
  • Euro 8,4645
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Pandemiye Rağmen Sağlık Turizmi Atağı

» »
Yurt Dışındaki Sinovyal Eklem Hastaları, Çareyi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Buluyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Pandemiye Rağmen Sağlık Turizmi Atağı

 “Sinovial Kondromatozis” ve “Pigmente Nodüler Sinovitis” gibi nadir görülen eklem hastalıklarına sahip  hastalar tedavi için Türkiye'den ülkemize geliyor. Hastaların tedavileri, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Nükleer Tıp, Ortopedi ve Travmatoloji ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalları tarafından multidisipliner yaklaşımla yapılıyor.

Dizlerde daha sık görülse de vücuttaki bütün eklemleri etkileyebilen bu hastalıkların tedavi yöntemleri arasında ilaç, cerrahi ve steroid enjeksiyon yer alıyor. Ancak geleneksel yöntemler tedavide bazen yetersiz kalabiliyor. Bu tip durumlarda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde de uygulanmaya başlanan “radyonüklid sinevektomi” tedavisi hastalar için umut oluyor. Son olarak, tedavi için Türkiye’den KKTC’ye gelen, her ikisi de daha önce cerrahi tedavi görmüş, Sinovial Kondromatozis tanılı 27 yaşındaki H.A. ve Pigmente Nodüler Sinovitis tanılı 26 yaşındaki M.G.K.’ya, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı bir uygulama ile radyonüklid tedavi uygulandı.

15 Günde Olumlu Sonuç 

Olumlu etkileri 15 gün sonra görülmeye başlanan radyosinevektomi tedavisinin başarı oranı yüzde 60 ila 80 aralığında değişiyor. Anesteziye ihtiyaç duyulmaksızın gerçekleştirilebilen tedavi, diz, kalça ve el parmakları gibi vücudun farklı bölgelerindeki eklemelere de uygulanabiliyor. Radyonüklid tedavisinin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanmaya başlamasıyla, başta Türkiye olmak üzere birçok yabancı ülkeden, Sinovial Kondromatozis hastası tedavi olmak üzere KKTC’ye gelmeye başladı.

Yurt dışından ülkemize gelen hastalara uygulanan işlemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri Arslan, daha önce Türkiye’de farklı tedavi yöntemleri deneyen fakat sonuç alamayan hastaların radyonüklid tedavisi için ülkemize geldiğini ve uygulanan tedavi sonrası sağlıkla taburcu edildiklerini söyledi.

Prof. Dr. Nuri Arslan: “Radyonüklid tedavi yönteminin yüzde 80’e ulaşan yüksek bir başarı oranı var.”

Nadir olarak görülse de oldukça sıkıntı verici bir eklem hastalığı olan Sinovial Kondromatozis ve Pigmente Nodüler Sinovitis’in sebep olduğu ağrı ve şişlik nedeniyle oluşan hareket kısıtlamasının yaşam kalitesini büyük oranda azalttığını söyleyen Prof. Dr. Nuri Arslan, radyonüklid tedavisinin cerrahi ile başarı elde edilemeyen veya tekrarlama olasılığı yüksek olan  hastalar için bir umut ışığı yarattığını ifade ediyor.

Tedavinin ilk aşamasında eklem içerisinde biriken sıvı boşaltılıyor. İkinci adımda ise enjeksiyon yöntemiyle, ekleme radyoaktif ilaç ile birlikte  steroid ve serum fizyolojik  verilerek radyoaktif ilacın  eklem içerisinde eşit bir şekilde dağılımı sağlanıyor. Tedavinin başarı şansı, hastalığın kroniklik derecesine, sinoviyal membranın kalınlığına ve daha önce yapılan cerrahi müdahalenin başarısına da bağlı olarak, yüzde 80’e kadar ulaşabiliyor. Hastaların ağrılarının ve eklem şişliğinin tedavi sonrasında 2 ila 3 haftada azalmaya başlaması bekleniyor. İlk tedaviden yeterli sonuç alınamaması durumunda  6’ıncı aydan sonra işlem tekrarlanabiliyor. Tedavi yanıtı 1 ay sonra yapılacak klinik muayene ve MR kontrolü ile yapılıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 19 Mart’ta Bölge Halkının Hizmetine Açılacak…14 Şubat 2021 Pazar 16:20
  • Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi Çevrimiçi Olarak Açıldı…13 Şubat 2021 Cumartesi 12:10
  • İlk Kez Ocak Ayında Görülen Mutasyonlu Virüs Vakaları, Şubat Ayının İlk 10 Gününde 3,5 Katına Çıktı.12 Şubat 2021 Cuma 15:24
  • Erenköy Destanı Surlariçi Şehir Müzesinde11 Şubat 2021 Perşembe 12:11
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Haftanın Bilim İnsanı Nobel Kimya Ödülü Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar Oldu10 Şubat 2021 Çarşamba 12:46
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerinin Öncülüğünde IVSA Cyprus Kuruldu...09 Şubat 2021 Salı 13:10
  • Kıbrıs Türk Şiirinin Usta Kalemlerinden Osman Türkay ve Özker Yaşın, Bronz Büstleri ile Surlariçi Şehir Müzesinde08 Şubat 2021 Pazartesi 11:23
  • Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrencilerine Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonunda Önemli Görev…06 Şubat 2021 Cumartesi 12:42
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Kullanmadıkları Kıyafetlerini Oyuncağa Dönüştürdü...04 Şubat 2021 Perşembe 14:05
  • KKTC'nin Tarihi ve Kültürel Simgeleri, Hiperrealist Silikon Heykelleri ile Surlariçi Şehir Müzesinde...03 Şubat 2021 Çarşamba 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti