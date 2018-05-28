Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin “Yakın Sağlık” Dergisinin 8. Sayısı Yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından hayatın en temel ve vazgeçilmez ihtiyacı olan sağlık konusunda güncel bilgileri ve tedavi yöntemlerini aktarmak amacıyla yayımlanan “Yakın Sağlık” dergisinin sekizinci sayısı yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından hayatın en temel ve vazgeçilmez ihtiyacı olan sağlık konusunda güncel bilgileri ve tedavi yöntemlerini aktarmak amacıyla yayımlanan “Yakın Sağlık” dergisinin sekizinci sayısı yayımlandı.

Tıp dünyasındaki son yenilikleri okurları ile paylaşmayı amaçlayan, altı ayda bir ücretsiz ve hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanan dergi, sekizinci sayısında sağlık alanında birçok önemli ve güncel konuyu bünyesinde barındırıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde, dünyada ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık bilimleri ile tıp alanında kaydedilen güncel bilgi ve gelişmeleri, hastalıkları ve tedavi yöntemlerini insanımıza Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin uzman ve deneyimli doktorlarının bilgi ve tecrübeleri ile en etkin şekilde aktarmayı hedefleyerek yayımlanan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin yayını “Yakın Sağlık” dergisinin sekizinci sayısını yeniden okurlarımızla buluşturmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz” denildi.

Özel Dosya Konusu “Acil Servis”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin uzman doktorlarının bilgi birikimlerini paylaştığı sekizinci sayıda, Çocuklarda İshal ve Sıvı Kaybı, Kadınlarda Kronik Pelvik Ağrı, Kalp Hastalıklarından Korunma, Omuz Kireçlenmesinde Tedavi Yöntemleri, Belde Dar Kanal Belirtileri ve Tedavisi, Mitral Kapak Tamiri, Sporcularda Tendon Yaralanmaları, Kolon (Kalın Bağırsak) Kanserini Önleme, Aort Anevrizması, Yeme Bozuklukları, Ameliyatsız Yüz Germe/Gençleştirme gibi daha birçok konuda bilgiler yer alıyor.

Özel dosya konusu Acil Servis olan dergide, Yaz Kazaları başlığı altında; Güneş çarpması, boğulma, böcek sokması, deniz canlıları sokması, yılan sokmaları derecelerine göre yaralanmalar ve ev kazalarında ilk yardım gibi konuların yanı sıra, Acil Serviste Tetanoz Aşısı, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Akut İnme Bulguları ve Tedavisi, Hipertansiyon, Mide ve Bağırsak Kanamaları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Hastalıklar ve Beslenme İle İlgili Öneriler Okurlarla Paylaşıldı…

Dergide ayrıca, Mikroplar, Ürolojide ESWT Şok Dalgası Tedavisi, Sünnet Hakkında Bilinmesi Gerekenler gibi konuların yanı sıra ortopedi, iç hastalıklar, ruh sağlığı, çocuk hastalıkları ve sağlığı, göz hastalıkları, kadın hastalıkları, bakım ve sağlık, beslenme ile hasta memnuniyetine kadar birçok özel yazı bulunuyor. Bunların yanı sıra, kemik kaybını önlemek için etkili yollar, sebze tüketimi, sigara ve erken menopoz ilişkisi, epilepsi hastalarına yönelik öneriler de okurlarla paylaşıldı.

Doç. Dr. İrfan Günsel: “Teknolojik Gelişmelerle Erken Teşhis Şansını Artırmayı Hedefliyoruz”

Derginin sekizinci sayısında da en güncel sağlık haberlerini ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ndeki önemli gelişmeleri okurlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, sağlık alanında tek bir eksik kalmayana kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplum sağlığına önem verdiklerini vurgulayan Doç. Dr. Günsel, “Gençlerde madde bağımlılığına engel olmayla ilgili konferanslar düzenliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nın çalışmalarıyla madde bağımlılığıyla mücadele ediyoruz” dedi.

En önemli ilkelerinden birinin, engellilerin yaşama katılması konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmalarını sürdüklerini belirten Doç. Dr. Günsel, şunları aktardı: “Son olarak hazırladığımız “Geleceği İşit” çalışmalarıyla işitme problemlerine dikkat çekerek büyük fark yarattık. Meme kanseri ve cilt kanserinde teknolojik gelişmelerimizle teşhis şansını artırmayı hedefliyoruz. İki Üniversite hastanesi işbirliği ile kurulan İleri Kalp Merkezi’miz ile hastalara yaşam boyu ücretsiz muayene imkanı sunuyor ve tedavi ücretlerinin vakıf tarafından karşılanmasını sağlıyoruz.”

Sözlerinin sonunda, son teknolojik sağlık ekipmanlarıyla geleceğin sağlık teknolojisini hastalarla buluşturduklarını ifade eden Doç. Dr. İrfan S. Günsel, bilimle var olmaya, en ileri teknolojiyle ilerlemeye ve başarılarını artırmaya kararlı olduklarını ifade etti.