Yakın Doğu Üniversitesi Mezuniyet Şöleni: “Farklı Ülkelerden Geldik Ama Bir Aile Olduk”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 5 fakültesinden 780 mezun daha kep attı. Mezuniyet töreninde uluslararası öğrenciler adına konuşan Joan Karimi Gicheru, “Farklı ülkelerden geldik ama bir aile olduk” sözleriyle törene damga vurdu.

Farklı ülkelerden geldik ama bir aile olduk!

Mezuniyet Şöleni’nin üçüncü gününde; Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 5 fakültesinden 780 mezunu daha diplomalarını alarak kep attı. Törende, uluslararası öğrenciler adına konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi mezunu Joan Karimi Gicheru “Farklı ülkelerden geldik ama bir aile olduk” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi 2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi Mezuniyet Şöleni’nin üçüncü akşamında, Hemşirelik, İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Ziraat fakültelerinden mezun olan 780 öğrenci coşkuyla uğurlandı. NEU Event Park’ta gerçekleştirilen şölende mezunlar, ailelerin alkışları arasında diplomasını aldı. DJ Ece Kanmaz’ın performansı ile mezuniyet coşkusu yaşayan mezunlar mutluluklarını doyasıya kutladı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan törende açılış konuşmalarını; Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ gerçekleştirdi. YÖDAK Üyesi Remziye Terkan ve Genel Sekreter Erdinç Akgür de törene katıldı. Türkçe programdan mezun öğrenciler adına Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu Jüniye Ergin duygularını dile getirirken, yabancı öğrenciler adına ise Hemşirelik Fakültesi mezunu Joan Karımı Gıcheru birer konuşma yaptı.

Törende, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, öğrencilere seslenerek “Gerçek yenilik, farklı bilgi alanlarının kesişiminde yeşerir. Burada kazandığınız yetkinlikler, sizleri sadece geleceğe hazırlamakla kalmadı, aynı zamanda o geleceği şekillendirecek bireyler haline getirdi” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aykut Hocanın: “Yükseköğretim alanında geldiğimiz nokta büyük bir başarının göstergesidir.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğretimde çok başarılı bir noktaya geldiğini belirten YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Bu alanda bugün ulaştığımız seviye, kolay elde edilmiş bir başarı değildir. Adada yükseköğretimin gelişmesi adına bugüne kadar çok önemli adımlar atılmıştır ve bu çabaların sonucu olarak bugün yaklaşık 150 farklı ülkeden öğrenciler KKTC’de eğitim almaktadır. Bu tablo, yükseköğretim alanında ne kadar başarılı olduğumuzu açıkça göstermektedir” dedi.

Ülke genelinde yaklaşık 100 bin öğrencinin; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Kaliteli eğitim ve nitelikli araştırma hedefiyle yükseköğretim sistemimiz her geçen gün gelişmektedir. Bunun en somut örneklerinden biri de Yakın Doğu Üniversitesi’nin “2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda dünya genelinde 43’üncü sırada yer almasıdır. Bu başarı nedeniyle üniversiteyi ve emeği geçen tüm paydaşları yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Aykut Hocanın, ardından mezunlara seslenerek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aldığınız eğitimle, mesleklerinize ve toplumlarınıza değer katacağınıza olan inancım tamdır. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Sizler bizim yaşam boyu yol arkadaşımızsınız. İçinizdeki merakı, cesareti ve nezaketi hiç kaybetmeyin!”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece bir yükseköğretim kurumu değil, aynı zamanda bilgi üretimini kültür ve sanatla bütünleştiren bir yaşam alanı olduğuna dikkat çeken Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bizler bilimi sadece üretmekle kalmıyoruz; onu sanatla, kültürle ve toplumsal değerlerle harmanlıyoruz” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, mezunlara seslenerek, “Sizler, bu çok yönlü mirasın taşıyıcılarısınız. Bilginizle fark yaratacak, sanat ve kültür bilincinizle çevrenizi zenginleştireceksiniz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin mezunlarını asla yalnız bırakmadığını vurgulayarak, “Sizler bizim yaşam boyu yol arkadaşımızsınız. İçinizdeki merakı, cesareti ve nezaketi hiç kaybetmeyin” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bilginizi derinleştirirken anlamı genişletin, şüphe edin, okuyun, empati kurun.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yalnızca bilgi aktaran bir kurum değil, aynı zamanda düşünme, sorgulama ve dönüşüm alanı olduğuna dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Yakın Doğu Üniversitesi, yalnızca derslerin işlendiği, sınavların yapıldığı bir yer olmadı. Burası, merakla cesaretin, düşünceyle özgürlüğün, denemeyle yanılmanın bir arada var olabildiği bir alan oldu.” dedi.

Antik Yunan’da zamanı tanımlayan Kronos ve Kairos kavramlarına da değinen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kronos takvimlerin, Kairos ise fırsatların ve dönüşümün zamanıdır. Mezuniyet, tam da bu özel andır. Yani Kairos’tur” ifadelerini kullandı.

Mezunlara seslenen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bugün bu mezun oluyorsunuz. Ama bu, bir ayrılık değil. Yakın Doğu Üniversitesi, sizin düşünce şeklinizde, karar alma biçiminizde, başkasına davranışınızda yaşamaya devam edecek. Siz bizim öğrencimizdiniz. Şimdi mezunumuzsunuz. Yarın ise bu kurumun sözcüsü, temsilcisi, taşıyıcısı olacaksınız” dedi.

Farklı ülkelerden geldik ama bir aile olduk!

Türkçe programdan mezun öğrenciler adına Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu Jüniye Ergin, tüm mezunlar adına yaptığı konuşmada, “Bugün burada yalnızca bir mezuniyet değil, yılların emeğini ve insana hizmet etme idealini kutluyoruz. Bizlere yol gösteren hocalarımıza ve desteğini esirgemeyen ailelerimize sonsuz teşekkürler” diyerek duygularını paylaştı. Ergin, üniversite yıllarında kurdukları güçlü dostlukların, bu yolculuğun en değerli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı. “Bu bir son değil, yeni başlangıçların ilk adımı” diyerek sözlerini tamamladı. Uluslararası öğrenciler adına konuşan Hemşirelik Fakültesi mezunu Joan Karimi Gicheru ise; mezuniyet yolculuğunun zorluklarını ve birlikte gelişmenin önemini vurgulayarak, “Farklı ülkelerden geldik ama bir aile olduk. Artık sadece mezun değiliz, birer umut taşıyıcısıyız” dedi.