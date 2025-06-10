Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerinden Eğitime Destek: Bilim Posterleri Çatalköy İlkokulu’nda

Geleceğin Öğretmenlerinden Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, matematik ve fen derslerinde kullanılmak üzere hazırladıkları eğitim materyallerini Çatalköy İlkokulu’na hediye etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, eğitimde yaratıcılığı ve etkileşimi artırmak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Öğretmen adayları, çocukların matematik ve fen derslerinde daha aktif ve keyifli bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlamak için Çatalköy İlkokulu’na özel eğitim materyalleri hazırladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerin geliştirdiği “Bilim Korsanı Poster Projesi”, özellikle ilkokul düzeyindeki öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağlamak için tasarlandı. Renkli ve eğlenceli tasarımlarla hazırlanan posterler, çocukların bilimsel kavramları görselleştirerek ve uygulamalı yollarla öğrenmelerine olanak tanıyor. Proje kapsamında hazırlanan materyaller ilk olarak Çatalköy İlkokulu’nda sergilendi. Daha sonra gönüllü öğrenciler tarafından Çatalköy İlkokulu’nda kullanılmak üzere hediye edildi.

Topluma katkı sağlamayı hedefleyen bu anlamlı proje, eğitimde inovatif yaklaşımların önemini bir kez daha ortaya koydu. Yakın Doğu Üniversitesi, benzer projelerle akademik yeterliliğe sahip ve sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş öğretmenler yetiştirmeye devam ediyor. “Bilim Korsanı Poster Projesi”nin önümüzdeki yıllarda daha fazla okulda uygulanması ve daha çok öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

FETEMM Uygulamalarıyla Geleceğin Öğretmenleri Yetişiyor

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Tezer, çağdaş eğitim sistemlerinin temelinde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FETEMM) uygulamalarının yer aldığını vurguladı. Prof. Dr. Tezer, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak bizler, öğretmen adaylarımızı sadece bilgiyle değil, bu bilgiyi yaratıcı ve etkili şekilde aktarabilecek donanımlarla yetiştiriyoruz. Bu tür projeler, öğrencilerimizin mesleki gelişimleri açısından çok önemli bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

Projeyi hayata geçiren öğretmen adayları da ilkokul öğrencileriyle birebir iletişim kurmanın ve onların öğrenme süreçlerine katkı sunmanın kendileri için çok değerli bir deneyim olduğunu belirttiler. Küçük yaşta bilimle tanışan öğrencilerin, gelecekte bu alanlara olan ilgisinin artacağını dile getiren öğretmen adayları, bu tür projelere katılmanın kendilerini motive ettiğini ve mesleki özgüvenlerini artırdığını ifade etti.

Okul İdaresinden Teşekkür

Çatalköy İlkokulu Müdürü Uğur Çınar ise Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim gören gelecekteki meslektaşlarının hazırladığı materyallerin öğrenciler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Bu tür materyaller, öğrencilerin derse olan ilgisini artırıyor ve öğrenmeyi daha kalıcı hale getiriyor. Okulumuz adına Yakın Doğu Üniversitesi’ne ve projede emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.