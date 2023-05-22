  • BIST 4.474,95
  • Altın 1259.137
  • Dolar 19.8166
  • Euro 21.47
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin sahne aldığı bahar konserleri, kampüs hayatına renk katmaya devam ediyor!

» »
Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin sahne aldığı bahar konserleri, kampüs hayatına renk katmaya devam ediyor!
Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin sahne aldığı bahar konserleri, kampüs hayatına renk katmaya devam ediyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin sahne aldığı bahar konserlerinin ikincisi, 23 Mayıs Salı günü saat 10.00’da yeni rektörlük binasının karşısında yer alan açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, sahne aldıkları “Bahar Konserleri” serisi ile kampüs hayatına renk katmaya devam ediyor. İlki geçen hafta düzenlenen konser serisinin ikincisi 23 Mayıs Salı günü saat 10.00’da yeni rektörlük binasının karşısında yer alan açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

Güçlü altyapısı ile sunduğu akademik olanakların yanı sıra, öğrencilerin renkli bir kampüs hayatı yaşamasına da imkan sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi, bahar konserleri ile öğrencilerin eğlenerek sosyalleşmesini amaçlıyor. Diğer yandan, müzik eğitimi alan öğrenciler de yeteneklerini sergileme şansı yakalıyor.

ydu-bahar-konserleri-(2).jpg

Rock’tan halk müziğine tüm ezgiler Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde!

“Bahar Konserleri” serisinin ilkinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Ateş Yağış Erzen, Çağrı Kurtoğlu, Bekem Kocaismail ve Asrın Özmenek, “Pop-Rock” tarzında sergiledikleri performansları ile büyük beğeni topladı. 23 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek ikinci konserde ise; “Müzisyenler” heykellerine de ev sahipliği yapan açık hava sahnesinde, Güngör Kuzu ve Yasemin İncel Türk Halk Müziği performansı ile dinleyicilerin karşısında olacak.

“Bahar Konserleri” ile yeteneklerini sergileyen Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri; 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de ise Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde dönem sonu konserinde sahne alacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşık Veysel, ölümünün 50’nci yıl dönümü anısına Yakın Doğu Üniversitesi’nde anılacak16 Mayıs 2023 Salı 14:30
  • Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, IFMSA Avrupa Bölgesel Toplantısı’nda KKTC’yi temsil etti15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:38
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde Probiyotik Suş Bankası kuruldu13 Mayıs 2023 Cumartesi 11:06
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde Probiyotik Suş Bankası kuruldu12 Mayıs 2023 Cuma 17:44
  • Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinden Materyal Bağışı10 Mayıs 2023 Çarşamba 15:25
  • Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları saldırıyı kınadı08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:46
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde GEÇDA ele alındı06 Mayıs 2023 Cumartesi 10:30
  • “Işığın Ustası c” unvanını kazanan tek Kıbrıslı04 Mayıs 2023 Perşembe 19:12
  • Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret etti03 Mayıs 2023 Çarşamba 17:12
  • Kıbrıs’ta kullanılan silindir mühürler; Sümer, Asur, Akad, Hitit, Babil ve Kassit uygarlıklarından izler taşıyor02 Mayıs 2023 Salı 16:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti