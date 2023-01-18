Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Son 23 yılı Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere, 30 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretimine büyük katkılar sunan Prof. Dr. Ümit Hassan, son yolculuğuna uğurlandı. 80 yaşındaki Prof. Dr. Ümit Hassan, bir süredir Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 17 Ocak Salı günü, öğlen saatlerinde hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Ümit Hassan, çok yönlü bir bilim insanı olarak, Türk dünyasının en seçkin alimlerinden biriydi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan’ın da hazır bulunduğu tören; Prof. Dr. Ümit Hassan’ın eşi Süheyla Hassan ve kızları Ayşe Ferda Hassan ve Erdem Nefes ile Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. İrfan Suat Günsel başta olmak üzere Günsel Ailesi, Yakın Doğu Üniversitesi rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve üniversite çalışanlarının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner de Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan’a son görevlerini yapmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende hazır bulundu.

Prof. Dr. Ümit Hassan’ın ebediyete uğurlandığı törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Araştırma Görevlisi Dr. Erkut Ziya Sivrikaya ve Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri adına Süleyman Gündüz birer konuşma yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende Prof. Dr. Ümit Hassan’ı anlatan duygu dolu bir video gösterimi de yapıldı. Katılımcıların gözyaşlarına boğulduğu törenin ardından, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın naaşı Lefkoşa mezarlığında ebedi istirahatgahına uğurlandı.

Lefkoşa Mezarlığı’nda Prof. Dr. Ümit Hassan için kılınan cenaze namazına Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve eski başbakan Faiz Sucuoğlu da katıldı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bilgeliğiyle, sözüyle, özenle seçtiği kelimeleriyle Yakın Doğulu olmanın felsefesini öğretti bize. Yakın Doğuluydu o; Yakın Doğu’nun ta kendisiydi!”

Konuşmasına “Tarifsiz bir üzüntü ve dolmayacak bir boşluk hissi ile hayatımın en zor görevlerinden birini yerine getiriyorum. Büyük bir çınarı uğurlarken konuşmak bana düştü” sözleriyle başlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın Yakın Doğu Ailesi’ne katıldığı 1993 yılında kendisinin sadece 11, üniversitenin ise 5 yaşında olduğunu hatırlatarak, “Dile kolay, 80 yıllık ömrünün tam 30 yılını Yakın Doğu Üniversitesi’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne adadı. Bu ülke için çok şey yaptı. Kurucu rektörümüz Dr. Suat Günsel’in en büyük yol arkadaşıydı. Bizlerin ise ak sakallısı. Bilgeliğiyle, sözüyle, özenle seçtiği kelimeleriyle Yakın Doğulu olmanın felsefesini öğretti bize. Yakın Doğuluydu o; Yakın Doğu’nun ta kendisiydi!” ifadelerini kullandı.

“Onunla büyüdük, birlikte yürüdük, büyük badireleri omuz omuza atlattık, çok büyük başarıların gururunu birlikte yaşadık” diyen Prof. Dr. Günsel, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın çok yönlü bir bilim insanı olduğunu vurgulayarak, “Ümit Hocam, büyük bir çınar ağacıydı. Adeta; bu çınarın her dalında başka bir bilim, her yaprağında başka bir bilgi yeşeriyordu. Hukukçu, siyaset bilimci, sosyolog ve tarihçilik vasıflarının her birinde büyük eserler vermiş, Türk dünyasının yetiştirdiği en büyük alimlerden biriydi. Bu alanları birbirleri ile sentezleyerek, çok önemli dersler verdi, binlerce öğrenci yetiştirdi. Ne mutlu ki, Hukuk Fakültesi sıralarında geçirdiğim üniversite yıllarında benim de Hocam oldu. Akademisyenlik hayatımda ise en büyük yol göstericimdi” dedi.

Geçen yıl, Ocak ayında, adanın en büyük kütüphanesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin en büyük salonuna Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu ismini verdiklerini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu törende, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın “En büyük borcum, yarım yüzyılı aşkın süredir beni öğrenmeye sevk eden öğrencilerime. Onların sâyesinde öğrendim” sözlerini kullandığını hatırlattı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Merak etme, Hocam... Borcunu, fazlasıyla ödedin. Adın; öğrencilerinle, öğrettiklerinle sonsuza dek yaşayacak. Büyük emeklerinle; her bir tuğlasında alın terini taşıyan ve bugün; dünya biliminin en seçkin kurumlarından birine dönüşen Yakın Doğu Üniversitesi var oldukça adın hiç unutulmayacak. Bıraktığın eserler; yeni kuşaklara ışık saçmaya devam edecek. Bil ki Hocam, emanetine bütün varlığımızla sahip çıkacak, her zaman sana layık olmak için çalışacağız. Nurlar içinde, huzur içinde, rahmetle uyu Hocam. Her zaman yanımızda, her zaman aklımızda, her zaman kalbimizde olacaksın” özleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Hocamızın kendine has yorumu, bilgeliği, insanlığı doğrultusunda bizlere aşıladığı bilgiler ve sözleri hep kulağımızda olacak.”

Prof. Dr. Ümit Hassan’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törendeki konuşmasına “Yakın Doğu Ailesi’nin değerli üyesi Prof. Dr. Ümit Hassan’nın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsü içindeyim” sözleri ile başladı.

“Prof. Dr. Ümit Hassan; bilgeliğiyle, insanlığıyla, akademik başarısıyla 30 yıl boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Yakın Doğu Ailesi’ne nice güzellikler kattı. Kendisine verdiği tüm emekler için burada bir kez daha teşekkür ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Dr. Ümit Hassan’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eğitimine olan katkısından da bahsetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Dr. Hassan’nın her zaman anılacağını belirterek “Hocamızın kendine has yorumu, bilgeliği, insanlığı doğrultusunda bizlere aşıladığı bilgiler ve sözleri hep kulağımızda olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Sayısız öğrencinin kalbine ve hayatına dokunmuş olan Prof. Dr. Ümit Hassan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihi içinde kalıcı izler bırakarak, hepimizin gönlünde taht kurarak aramızdan ayrılıyor” ifadelerini kullandı.

Nazım Çavuşoğlu: “Prof. Dr. Ümit Hassan’ın Yakın Doğu Üniversitesi’ne, büyük çınarlara dönüşecek pek çok kök saldı. Bu büyük çınar, yetiştirdiği nice çınarlarda sonsuza kadar yaşayacak.”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise “Değerli hocamızla ne zaman bir yerde karşılaşsam her zaman dikkatli bir şekilde onu dinlerdim. Çünkü bilgisi ve üslubu ile insanı kendine çekiyordu ve sahip olduğu bilgi birikimiyle kendine hayran bırakıyordu” dedi.

Bakan Nazım Çavuşoğlu, “Değerli hocamız, hayatının her alanında başarılıydı. Örnek bir insan olmasının dışında akademik hayatta da bir çok başarıya imza atmış ve bu alanda da bir çok insanın gönlünü fethetmişti. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eğitim hayatı konusunda yapmış olduğu özverili çalışmalar ve mezun ettiği sayısız öğrenciler bugün bir kez daha ne kadar başarılı bir akademisyen olduğunu bizlere gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ümit Hassan’nın fikirleriyle, anılarıyla, kattığı güzellikler ile her zaman sevenlerinin yanında olacağını söyleyen Bakan Nazım Çavuşoğlu, “Yakın Doğu Ailesi, değerli ve önemli bir çınarını kaybetmiş gibi görünse bile aslında bu bir kayıp değil. Çünkü çınarların en büyük özellikleri saldıkları köklerden yeni çınarların yükselmesidir. Prof. Dr. Ümit Hassan’ın Yakın Doğu Üniversitesi’ne, büyük çınarlara dönüşecek pek çok kök saldı. Bu büyük çınar, yetiştirdiği nice çınarlarda sonsuza kadar yaşayacak” dedi.

Dr. Erkut Ziya Sivrikaya: “Prof. Dr. Ümit Hassan, benim örnek aldıım ancak taklit etmeyi asla başaramadığım bir insandı. O, sahip olduğu nezaketi, bilgisi ve kültürüyle herkesin kalbine dokunmuş biriydi.”

Prof. Dr. Ümit Hassan’nın 18 yıllık öğrencisi olan Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Araştırma Görevlisi Dr. Erkut Ziya Sivrikaya, Prof. Dr. Ümit Hassan’nın herkes tarafından sevildiğini söyleyerek “Prof. Dr. Ümit Hassan, benim örnek alıp taklit etmeyi asla başaramadığım bir insandı. O, sahip olduğu nezaketi, bilgisi ve kültürüyle herkesin kalbine dokunmuş biriydi. Günün sonunda gerçek ölüm unutulmayla gerçekleştir. O hiçbir zaman unutulmayacak koca bir değerdi. Ben bundan sonraki derslerimde de her zaman bu büyük çınarla olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ümit Hassan’nın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirten Dr. Erkut Ziya Sivrikaya, “Hocam, büyük bir Galatasaray tutkunuydu. Yakın Doğu Üniversitesi’ne duyduğu tutku ise bir başka büyüklükteydi” dedi. “Derse her başladığında, ‘Söz veriyorum kısa konuşacağım’ derdi ama hep uzun konuşurdu ve kendisini sonuna kadar dinletmeyi bilirdi. Ders anlatırken nefes aldığını söylerdi” ifadesini kullandı.

Süleyman Gündüz: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin sıralarından geçen her bir öğrencisi Ümit Hocamızı, sevgiyle ve saygıyla anmaya, anlatmaya, ondan öğrendiklerini yayarak büyütmeye devam edecek.”

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri adına konuşan Süleyman Gündüz ise “Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitime başladığım ilk günden bugüne kadar pek çok hocamdan, pek çok arkadaşımdan, pek çok insandan Ümit Hocamızı duydum, hikayelerini dinledim. Hocamızın adının her zaman saygıyla, sevgiyle ve tebessümle anıldığına şahit oldum” dedi.

Prof. Dr. Ümit Hassan’nın sadece kendi alanında yetiştirdiği binlerce öğrencinin değil aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi’nin onlarca fakültesinden mezun, on binlerce öğrencinin de hocası olduğunu söyleyen Süleyman Gündüz, “Tarih boyunca önemli bilginlerin hikayelerine bakıldığında en büyük ortak noktalarının birden fazla alanda uzmanlaşmaları ve birden fazla konuda çığır açan insanlar olduklarını görürüz. Ümit Hocamız da böyle bir hocaydı. Büyük bir alim, büyük bir bilgindi. Böyle bir isimle aynı çatı altında bulunmak bile bir öğrenci için derslerin en değerlilerindendi” dedi.

Süleyman Gündüz, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin sıralarından geçen her bir öğrencisi Ümit Hocamızı, sevgiyle ve saygıyla anmaya, anlatmaya, ondan öğrendiklerini yayarak büyütmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ümit Hassan Kimdir?

1943 İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. Ümit Hassan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ziraat Bankası’nda dört yıl çalıştı. Doktora alanı, “Kamu Hukuku ve Devlet Teorileri”dir. Prof. Dr. Hassan, 1969-1984 yıllarında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans düzeyinde Kamu Hukuku ve Devlet Teorileri, İslâm ve Türk Düşünce Tarihi, Osmanlı Ekonomik-Sosyal-Siyasal Yapısı, Siyasal Düşünceler Tarihi derslerini verdi. Doktora seviyesinde ise Devlet Kuramları, İslâm ve Türk Düşünce Tarihi’nde Kaynaklar, Çağdaş Doktrinler derslerini verdi. 1985’de Sedat Simavî Sosyal Bilimler Ödülü’nü aldı.

1985-1992 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Avrupa Topluluğu Merkezi’nde Uygarlık Tarihi, Osmanlı Ekonomik-Sosyal-Siyasal Yapısı, Siyasal Antropoloji, İslâm ve Türk Düşünce Tarihi, Avrupa’nın Toplumsal ve Hukukî Yapısının Temelleri derslerini verdi. Siyasal Teorilerin Felsefî Temelleri, Devlet Kuramları, İslâm ve Türk Tarihi’nde Kaynaklar, 19.- 20. Yüzyıllarda Türk Fikir Tarihi doktora derslerini üstlendi. Ana Britannica’nın ‘K’ harfinden başlayarak) Türklerin tarihine ilişkin çok sayıda maddesini kaleme aldı.

1993’den bugüne, Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nde görev alan Prof. Dr. Hassan, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Osmanlı Sosyal-Siyasal-Hukukî Yapısı, Hukuk Tarihi, Türk Dış Politikasının Temelleri, Türk Romanında Sosyal-Siyasal Yapı, II. Meşrûtiyet Sonrası Türk Şiiri’nde Temalar, Spor Tarihi lisans ve lisansüstü derslerini verdi. 2000’den bugüne Yakın Doğu Üniversitesi rektörü olarak görev yapmaktaydı. Prof. Dr. Ümit Hassan’ın Türklerin Tarihi, İslâm Düşünce Tarihi, Devlet Teorileri ve Siyasal Antropoloji alanlarında kitapları ve makaleleri bulunuyor. Koyu bir Galatasaray taraftarı da olan Prof. Dr. Ümit Hassan, aynı zamanda UltrAslan mensubuydu.