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Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, hayata veda etti

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Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, hayata veda etti
Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, hayata veda etti

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, 80 yaşında hayata veda etti. 1993’ten bugüne Yakın Doğu Üniversitesi’nde üstlendiği görevlerle, ülke yükseköğretimine büyük katkılar sunan Prof. Dr. Ümit Hassan, 2000 yılından beri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin rektörlüğünü yürütüyordu.

80 yaşındaki Prof. Dr. Ümit Hassan, bir süredir Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 17 Ocak Salı günü, öğlen saatlerinde hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Ümit Hassan, çok yönlü bir bilim insanı olarak, Türk dünyasının en seçkin alimlerinden biriydi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin “1993’ten bugüne okulumuza emsalsiz katkıları olan, rektörümüz ve değerli hocamız, çok yönlü bilim insanı Prof. Dr. Ümit Hassan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, üniversitemize ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz” mesajıyla duyurduğu vefat haberi, Yakın Doğu Ailesi’ni, öğrencilerini ve Türk bilim dünyasını büyük bir üzüntüye boğdu.

Prof. Dr. Ümit Hassan, 18 Ocak Çarşamba günü, saat 10.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’de düzenlenecek törenin ardından Lefkoşa mezarlığında ebedi istirahatgahına uğurlanacak.

Prof. Dr. Ümit Hassan Kimdir?

1943 İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. Ümit Hassan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ziraat Bankası’nda dört yıl çalıştı. Doktora alanı, “Kamu Hukuku ve Devlet Teorileri”dir. Prof. Dr. Hassan, 1969-1984 yıllarında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans düzeyinde Kamu Hukuku ve Devlet Teorileri, İslâm ve Türk Düşünce Tarihi, Osmanlı Ekonomik-Sosyal-Siyasal Yapısı, Siyasal Düşünceler Tarihi derslerini verdi. Doktora seviyesinde ise Devlet Kuramları, İslâm ve Türk Düşünce Tarihi’nde Kaynaklar, Çağdaş Doktrinler derslerini verdi. 1985’de Sedat Simavî Sosyal Bilimler Ödülü’nü aldı.

1985-1992 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Avrupa Topluluğu Merkezi’nde Uygarlık Tarihi, Osmanlı Ekonomik-Sosyal-Siyasal Yapısı, Siyasal Antropoloji, İslâm ve Türk Düşünce Tarihi, Avrupa’nın Toplumsal ve Hukukî Yapısının Temelleri derslerini verdi. Siyasal Teorilerin Felsefî Temelleri, Devlet Kuramları, İslâm ve Türk Tarihi’nde Kaynaklar, 19.- 20. Yüzyıllarda Türk Fikir Tarihi doktora derslerini üstlendi. Ana Britannica’nın ‘K’ harfinden başlayarak) Türklerin tarihine ilişkin çok sayıda maddesini kaleme aldı.

1993’den bugüne, Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nde görev alan Prof. Dr. Hassan, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Osmanlı Sosyal-Siyasal-Hukukî Yapısı, Hukuk Tarihi, Türk Dış Politikasının Temelleri, Türk Romanında Sosyal-Siyasal Yapı, II. Meşrûtiyet Sonrası Türk Şiiri’nde Temalar, Spor Tarihi lisans ve lisansüstü derslerini verdi. 2000’den bugüne Yakın Doğu Üniversitesi rektörü olarak görev yapmaktaydı. Prof. Dr. Ümit Hassan’ın Türklerin Tarihi, İslâm Düşünce Tarihi, Devlet Teorileri ve Siyasal Antropoloji alanlarında kitapları ve makaleleri bulunuyor.

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