Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı’na (TİKA) Nezaket Ziyareti Gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü heyeti, 2019’da, yurt dışındaki 62’inci ofisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açan Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı’na (TİKA) nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, yaptıkları çalışmalar hakkında TİKA Lefkoşa Program Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş’a bilgi verdi. Enstitü’nün periyodik olarak yayımlanan alan analizleri de Küçükçavuş’a sunuldu.

Ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada TİKA’nın yürüttüğü çalışmaları büyük ilgi ve memnuniyet ile takip ettiklerini ifade eden Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, görüşmede Yakın Doğu Enstitüsü ile TİKA arasında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri, ortak projeler ve etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

5 kıtada 150'ye yakın ülkede kalkınma merkezli kültürel işbirliği çalışmaları gerçekleştiren TİKA’nın, 2019’da açılan Lefkoşa Program Ofisi, kültür, sanat, üretim, bilim, teknoloji ve ticaret başta olmak üzere çok sayıda alanda proje gerçekleştirmek üzere açılan 62’inci yurt dışı ofisi olmuştu.

Yakın Doğu Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ziyarette Mustafa Çıraklı’ya Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Erdi Şafak eşlik ederken TİKA Lefkoşa Program Ofisi Koordinatör Yardımcısı FatihYoldaş da görüşmede hazır bulundu.