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Yakın Doğu Üniversitesi’nde Mezuniyet Coşkusu Başlıyor!

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2 bin 732 mezunun uğurlanacağı dört günlük 2024-2025 Bahar Dönemi Mezuniyet Şöleni, 23 Haziran’da NEU Event Park’ta başlıyor. Öğrenciler, DJ performansları eşliğinde mezuniyetin keyfini çıkaracak.
Yakın Doğu Üniversitesi’nde Mezuniyet Coşkusu Başlıyor!

Mezuniyet Coşkusu İçin Geri Sayım Başladı !

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2 bin 732 mezununu uğurlayacağı dört gün sürecek 2024-2025 Bahar Dönemi Mezuniyet Şöleni 23 Haziran’da başlıyor !

Yakın Doğu Üniversitesi, 2024-2025 bahar döneminde mezun olmaya hak kazanan 2 bin 732 öğrencisini, 23-27 Haziran tarihlerinde NEU Event Park’ta gerçekleştireceği dört günlük “mezuniyet şöleni” ile uğurlayacak. Saat 20.00’de başlayacak mezuniyet törenlerinden önce öğrenciler, DJ performansı eşliğinde mezuniyetlerini doyasıya kutlayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 21 fakülte, 3 yüksekokul ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, geleceğe ilk adımlarını atacaklar. 23 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek olan törenlerin ilkinde; Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İlahiyat ve İletişim fakültelerinden 719 öğrenci mezun olacak. 24 Haziran Salı günü düzenlenecek ikinci törende ise İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Spor Bilimleri, Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi, Turizm ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olmaya hak kazanan 770 öğrenci diploma alacak. 25 Haziran Çarşamba günü yapılacak olan üçüncü törende Mühendislik, İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Ziraat fakültelerinden 730 öğrenci mezun olacak. 27 Haziran Cuma günü düzenlenecek son törende ise Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Hekimliği fakültelerinden 513 öğrenci meslek hayatlarına ilk adımlarını atacak.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bilgiyle, emekle ve azimle ördükleri üniversite yolculuklarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

2024-2025 Bahar Dönemi mezuniyet törenlerinde 3 bine yakın mezunun diploma alacağını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilgiyle, emekle ve azimle ördükleri üniversite yolculuklarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi; dört gün sürecek anlamlı mezuniyet etkinlikleriyle uğurlayacağız” dedi. Her bir öğrencinin, aldığı nitelikli eğitimle geleceğe güvenle ve sağlam adımlarla yürüyeceğine inandığını vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu özel anları öğrencilerimizle ve onların en büyük destekçileri olan aileleriyle birlikte paylaşmak, sevincimizi daha büyütüyor” ifadelerini kullandı.

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