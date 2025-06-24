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Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’nda Mezuniyet Coşkusu!

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Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu, 2024–2025 eğitim öğretim yılı mezunlarını coşkulu bir törenle uğurladı.
Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’nda Mezuniyet Coşkusu!

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Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu, düzenlediği coşkulu mezuniyet töreni ve balo ile öğrencilerini hayatlarının yeni dönemine uğruladı.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu, 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezunlarını düzenlediği mezuniyet şöleni ile uğurladı. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’ndan mezun olan öğrenciler, ailelerinin alkışları eşliğinde keplerini gökyüzüne fırlatarak mezuniyet sevincini hep birlikte yaşadı. Bir eğitim yılı daha geride kalırken, öğrenciler yıl boyunca emek verdikleri, akademik, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda pek çok başarıya imza attıkları bir dönemi tamamladı.

Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Öğrencilerin sergilediği sahne performansları, okudukları marşlar ve şiirler büyük beğeni toplarken, veliler de çocuklarının heyecan ve gururlarına ortak oldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninin açılış konuşmasını Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu Müdürü Esen Bahadır yaptı.

Günün coşkusu, törenin ardından düzenlenen “Mezuniyet Balosu” ile devam etti. Mimoza Otel’de gerçekleşen baloda, mezun kız öğrenciler babalarıyla, erkek öğrenciler ise anneleriyle yaptıkları ilk dansla geceye duygusal bir başlangıç yaptı. Ailelerin ve öğretmenlerin de katıldığı baloda öğrenciler, doyasıya eğlenerek mezuniyet sevincini unutulmaz anılarla taçlandırdı.

Esen Bahadır: “Bundan sonraki eğitim yolculuklarında da aynı azim, kararlılık ve sorumlulukla ilerleyeceklerine yürekten inanıyoruz.”

Konuşmasında öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği gelişim ve başarıya dikkat çeken Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu Müdürü Esen Bahadır, mezun öğrencilere yeni eğitim hayatlarında başarılar diledi. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu ailesi olarak, öğrencilerini gururla uğurladıklarını ifade eden Esen Bahadır, “Onların bundan sonraki eğitim yolculuklarında da aynı azim, kararlılık ve sorumlulukla ilerleyeceklerine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Esen Bahadır, konuşmasında; eğitim sürecinde önemli olanın sadece akademik başarı değil, iyi bir insan olma yolunda atılan adımlar olduğuna da dikkat çekti.

 

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